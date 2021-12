Cisalfa, anche a Natale 40 ore settimanali: i lavoratori minacciano lo sciopero

Sono in stato di agitazione i lavoratori dei 22 punti vendita Cisalfa di Roma. La mobilitazione dei dipendenti del noto store di marchi sportivi è stata indetta dalla Fisascat Cisl dopo che l’azienda ha comunicato che anche nella la settimana che va dal 20 al 26 dicembre, quella in cui ricade il giorno di Natale, commessi e addetti dovranno comunque fare le loro 40 ore.

Cisalfa, per i lavoratori anche a Natale 40 ore settimanali

“Un’imposizione unilaterale, senza tener conto che in quest’arco di tempo cade la festività del 25 dicembre, che ridurrebbe le ore da svolgere. Di fatto, i lavoratori si troveranno a fare quindi una sorta di straordinario non retribuito, peraltro in periodo natalizio” - denuncia il segretario territoriale della Fisascat-Cisl Roma Capitale e Rieti, Giulia Falcucci.

“Ci chiediamo se dei lavoratori che non si fermano mai, e che in questi anni di pandemia sono costantemente esposti al pubblico, debbano essere ripagati effettuando un orario settimanale completo senza ricevere peraltro in cambio alcun indennizzo” - tuona Falcucci.

I lavoratori di Cisalfa pronti allo sciopero

“I lavoratori del commercio sono stati più che mai in prima linea, esposti a stress e a rischio di assembramenti. Non riteniamo giusto che siano ripagati dovendo rinunciare al loro legittimo tempo libero nel periodo natalizio”. Da qui la richiesta all’azienda di fare un passo indietro su una decisione definita “miope”. “Per parte nostra - conclude la sindacalista - faremo tutto il possibile perché la loro voce venga ascoltata e non escludiamo di indire anche lo sciopero”.