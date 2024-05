Lazio cinema international, dalla Regione 5 milioni di euro per le opere cinematografiche

La Regione Lazio punta sul cinema: sono state presentate nella mattina di sabato 18 maggio, presso lo spazio di Cinecittà-Italian Pavilion, al Festival di Cannes 2024, le linee strategiche e le attività del settore cinema e audiovisivo, insieme alla Roma Lazio Film Commission, con l'obiettivo di incentivare le opportunità per l’internazionalizzazione e la coproduzione internazionale e promuovere il territorio. È stato, inoltre, annunciato l’avviso dell’edizione 2024 di Lazio Cinema international con 5 milioni di euro per contributi a fondo perduto. La Regione è al festival di Cannes con due film in concorso sostenuti con il fondo Lazio Cinema International.

I film in concorso

Il primo film made in Lazio in concorso è “Marcello mio”, presente nella categoria della selezione ufficiale del festival di Cannes. Il film, realizzato in occasione del centenario della nascita del grande Marcello Mastroianni, vede protagonista la figlia Chiara che decide di far rivivere suo padre attraverso sé stessa, tanto che chi le sta intorno comincia a crederci e a chiamarla “Marcello”. Nella categoria della selezione ufficiale di Cannes 2024 c’è anche “Grand Tour”. Un film in bianco e nero, ambientato nel 1917 in Birmania, in cui si narra il viaggio di Edward, un funzionario dell’impero britannico, scappato qualche giorno prima delle nozze. La sposa, Molly, divertita da questo comportamento, decide di seguire le tracce del compagno seguendo il suo grand tour. Nel corso della mattinata sono stati presentati anche i video dell’iniziativa “Talking Places: i luoghi parlanti del Lazio”. Il progetto, ideato da Roma Lazio Film Commission, è un’opera di promozione istituzionale dei Comuni del territorio laziale in chiave artistica e cinematografica che prevede la realizzazione di video in grado di dare una nuova luce ai paesaggi laziali.

La nuova edizione di Lazio cinema international

Per la nuova edizione di Lazio Cinema international sono stati messi a disposizione 5 milioni di euro per contributi a fondo perduto. L’avviso verrà aperto il 18 giugno e sarà rivolto a piccole e medie imprese e produttori di opere cinematografiche, televisive o web. Con l’obiettivo di rafforzare e migliorare la competitività delle imprese e il relativo indotto, anche mediante una più intensa collaborazione con i produttori esteri, favorendo al contempo la competitività del turismo laziale, attraverso una maggiore visibilità internazionale delle destinazioni turistiche del Lazio, in particolare i luoghi di pregio artistico e culturale più marginali rispetto alla domanda concentrata prevalentemente su Roma.