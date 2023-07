Chiude il supermercato dei Parioli: lavoratori licenziati

Il supermercato Tuodì di via Rubicone chiude. E’ l’ennesimo del gruppo Tuo, cui appartengono anche le insegne di Fresco Market e InGrande, ad abbassare le serrande e lasciare i lavoratori senza alcun tipo di garanzia. Per i 12 addetti del punto vendita dei Parioli è arrivato il licenziamento.

Chiude il Tuodì di via Rubicone

Non certo un fulmine a ciel sereno visto il contesto generale di spacchettamento e dismissioni che vivono i supermercati a Roma. In particolare la vicenda legata ai mercati di Tuo ha inizio tre anni fa con l’operazione di dismissione della rete Margherita Distribuzione (Ex Auchan) con Tuodì a rilevare 13 di quei negozi. Da lì una lunga serie di cessioni ed acquisizioni di punti vendita e rami d’azienda, con supermercati che aprivano e chiudevano e lavoratori costretti a vivere con la paura di veder sparire, nel giro di poco tempo, il loro posto di lavoro. Proprio come successo in via Rubicone.

Lo spacchettamento dei supermercati del gruppo TUO

Prima di loro è toccato ai colleghi di Fresco Market al centro commerciale La Nave, a quello di Fonteiana e Casilino. Nel punto vendita di Appio Gallo potrebbe subentrare il Pewex del Gruppo GROS, in quello di Laghetto è arrivato Triscount mentre a Pio XI Doreca.

“La chiusura del Tuodì di via Rubicone è la conseguenza di quella lunga serie di spacchettamenti che avevamo denunciato oltre un anno fa e che sul lungo termine stanno pesando sulle spalle dei lavoratori proprio come ci aspettavamo” - commenta a RomaToday Roberta Valenti della Uiltucs Roma e Lazio. “I sospetti sulla non sincera volontà di rilancio aziendale si stanno avverando e rischiano di coinvolgere oltre 60 persone”. Poi l’appello: “Se le istituzioni non intervengono su queste dismissioni con politiche attive questo disastroso processo non si arresta più” - avverte la sindacalista. “Si tratta di una degenerazione per cui la dismissione diventa frammentazione ed emorragia occupazionale. Per questo - conclude - chiediamo alla Regione Lazio di attivarsi per tutelare i lavoratori”.