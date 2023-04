Licenziamento per 20 lavoratori che si occupano di distribuzione di farmaci salvavita

Licenziamento collettivo per 20 lavoratori. E’ la decisione della Ceva Logistics, l’azienda che si occupava della gestione del deposito e della consegna di farmaci, anche salvavita, nel sito di Monterotondo. CODIFI srl - Consorzio Stabile per la Distribuzione, che ha come capofila il colosso farmaceutico Menarini, ha affidato il servizio ad altri e i lavoratori che fino ad oggi hanno svolto tali mansioni, i 20 con il contratto del commercio, saranno licenziati.

Ceva Logistics licenzia 20 lavoratori

Ceva Logistics lo scorso 13 aprile ha infatti dichiarato l'apertura della procedura di licenziamento collettivo. “Si tratta di persone che sono state gettate in una profonda incertezza e preoccupazione: va fatto tutto il possibile per dar loro garanzie" - scrivono in una nota Filcams-Cgil Roma Lazio e Fisascat-Cisl Roma Capitale e Rieti. I sindacati, che da tempo seguono la vertenza, anche sul profilo della logistica, hanno richiesto incentivi all'esodo e prospettive di ricollocamento percorribili.

“Non è possibile abbandonare queste persone a se stesse, servono risposte concrete sul loro futuro occupazionale” - esortano le organizzazioni sindacali. “Siamo disponibili a un confronto serrato che deve portare a una rete di tutele per queste persone e per le loro famiglie".