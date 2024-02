Cercasi assaggiatori di burritos: selezioni aperte a Roma

E se la passione per i burritos potesse diventare un'opportunità di lavoro? Una nota catena di cucina messicana ha aperto le selezioni per la sede di Roma: "Cercasi assaggiatori di burritos" è l'annuncio.

Il datore di lavoro è Maybu Margaritas y Burritos, catena di cucina fusion fondata nel 2018 da Diana Beltran Casarrubias, chef messicana di Acapulco e ora romana d’adozione, che unisce l’autentica cucina messicana alla tradizione culinaria statunitense. La ricerca è volta a trovare il primo assaggiatore di Burritos professionista in Italia.

Cosa fa un assaggiatore professionista di burritos

L’annuncio è stato lanciato il 13 febbraio e sta già raccogliendo un numero impressionante di candidature. Del resto, chi non vorrebbe essere pagato per mangiare? In linea con la sua filosofia innovativa, il tex-mex fast restaurant Maybu cerca un product tester per un ruolo cruciale nel team: assaggiatore professionista di burritos.

Il fortunato selezionato avrà il compito di degustare, valutare e fornire feedback sui burritos offerti dal ristorante, contribuendo in maniera significativa alla crescita e al successo del brand nella città di Roma. Avrà inoltre il compito di suggerire nuove ricette anche attraverso il confronto con i clienti dei ristoranti, con un approccio diretto con il pubblico.

I requisiti per candidarsi

Per partecipare alle selezioni, è necessario, prima di tutto, essere un vero buongustaio capace di apprezzare la complessità dei sapori e di comunicare efficacemente le proprie sensazioni. Amante dei burritos gourmet, dotato di eccellenti capacità comunicative, anche sui social media, e in grado di creare contenuti digitali.

Maybu Margaritas y Burritos offre un contratto da freelance, con uno stipendio di 1000 euro al mese per svolgere le seguenti mansioni: assaggio di tutti i tipi di burritos proposti dal ristoranti, degustazione dei margaritas, creazione di brevi video esperienziali per Instagram e TikTok. Le candidature come assaggiatore di burritos vanno inviate a mayburoma@gmail.com.