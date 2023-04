Rocca dice "stop" ai pannelli solari ma a Tarquinia ne verranno installati più di 4000

Il viterbese si conferma ancora di più la “capitale” dell’energia pulita. A poche ore di distanza dalle dichiarazioni congiunte de presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e del sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, che promettevano uno “stop” ad impianti fotovoltaici ed eolici nella regione per tutelarne il paesaggio, il progetto della società REN.167 s.r.l., che prevede l’installazione di più di 4 mila moduli solari a Tarquinia, ha ottenuto il parere favorevole dagli uffici regionali.

Fattoria solare

La fattoria solare “Argento” sorgerà a nord ovest del centro abitato di Tarquinia, lungo la strada Poggio Martino. Il sito di installazione dei pannelli è costituito da un’area ad uso agricolo di 6,45 ettari: la centrale fotovoltaica occuperà un’area recintata di circa 4,62 ettari, più di 46 mila metri quadrati. Tutta l’area sarà circondata da alberi che serviranno per minimizzare l’impatto visivo dei pannelli in una zona prettamente di campagna.

Il progetto

L’impianto che verrà realizzato, oltre ad avere tutti gli elementi “accessori” per poter funzionare, potrà contare su ben 4064 moduli fotovolatici monofacciali, suddivisi in 127 file da 27 a 32 moduli ciascuna. Nella relazione presentata in Regione, si legge che ambiente e paesaggio “sono stati trattati come elementi imprescindibili di progettazione alla stregua dell’ingegneria impiantistica, strutturale ed elettrica”. Tra 25 anni, ovvero quando la struttura arriverà a fine vita, l’impianto verrà smantellato e rimosso, restituendo un suolo agrario analogo a quello preso in gestione.

Pale eoliche

L’autorizzazione alla realizzazione di questa centrale solare arriva poco tempo dopo il via libera all’installazione di sette pale eoliche ad Arlena di Castro, sempre in rpvincia di Viterbo. Si tratta di un impianto, a pieno regime, andrà a produrre 79 milioni e 800 mila kWh/anno, una quantità di energia in grado di soddisfare il fabbisogno di circa 44 mila famiglie.