Centrale del Latte di Roma, c'è la bozza del piano esuberi

I lavoratori si dicono tranquilli, azienda e sindacati sono fiduciosi che la trattativa sugli esuberi alla Centrale del Latte di Roma si chiuderà con i “danni collaterali” ridotti al minimo. E la previsione è che alla fine saranno una decina i lavoratori, su 162 complessivi, che saranno accompagnati al pensionamento con fuoriuscita incentivata. Si lavora senza sosta intorno alle sorti dello stabilimento di via Fondi Monastero, rimasto con la produzione pressoché dimezzata dopo l’addio di Parmalat che ha restituito il 75% delle quote a Roma Capitale. Il Comune oggi è il socio di maggioranza.

Gli investimenti per Centrale del Latte di Roma

Il nuovo management ha promesso un piano di consolidamento e rilancio con un primo investimento di 11 milioni di euro finalizzato all'ammodernamento delle linee produttive, l'inserimento di nuovi prodotti come yogurt e latte uht, insieme ad interventi di efficienza energetica. In particolare un sistema fotovoltaico necessario anche per abbattere i costi enormi del sito industriale. Una parte delle risorse arriverà dal Pnrr.

Il piano esuberi

Ma c’è da tagliare, seppur un minimo, sul personale. La trattativa è ancora in corso. A fronte di una perdita del 45% della produzione la riduzione sulle maestranze riguarderà inizialmente 21 lavoratori che in parte saranno riassorbiti con l’internalizzazione di alcuni servizi quali confezionamento, approvvigionamento ed area ecologica oltre alla portineria. Questo quanto emerso dall’ultimo incontro con i sindacati di cui RomaToday ha potuto visionare un dettagliato resoconto.

Undici in tutto i dipendenti per i quali scatterà il prepensionamento con incentivi ed integrazioni alla Naspi, l’indennità di disoccupazione alla quale andranno incontro tra il licenziamento e la messa a riposo. Prevista inoltre un una tantum pari ad una percentuale del reddito annuale lordo. Una procedura che, hanno sottolineato i sindacati, dovrà essere su base volontaria. Le organizzazioni sindacali hanno poi chiesto che l’azienda mostri nel dettaglio finanziamenti e tempi di realizzazione dei nuovi progetti di business affinchè nel giro di un anno e mezzo si recuperino il mercato e i volumi persi. Il piano industriale vero e proprio è atteso in primavera.

I vertici: "Trattativa in corso"

“In relazione a recenti rumors, la Centrale del Latte di Roma precisa che non è stato approvato alcun piano esuberi. Vi è in corso una trattativa con i rappresentanti sindacali, costituito in seguito alla decisione di Parmalat di interrompere la produzione dei prodotti realizzati nello stabilimento di Roma della Centrale del Latte di Roma e finalizzata - ha sottolineato il management interpellato da RomaToday - ad ottemperare alle conseguenze di questa scelta da parte del gruppo francese”. Il prossimo incontro è previsto il 29 gennaio. Si va verso un accordo che riesca a tamponare la drastica fuoriuscita di Parmalat anestetizzando gli esuberi.