Centrale del Latte: perché il Comune non ha ancora recuperato i 41 milioni di euro di dividendi

Garantire la continuità industriale e il valore patrimoniale dell’azienda. Di quella Centrale del Latte che, secondo la due diligence commissionata dall’amministrazione, vale oggi intorno ai 65 milioni di euro. È questa la strada tracciata dal Comune dopo essere rientrato in possesso del 65% delle quote appartenute a Parmalat, come stabilito dalla sentenza della Corte d’Appello.

Ma Roma Capitale, in attesa dell’ultima parola della Cassazione, ancora non ha recuperato i dividendi distribuiti dal 2005 al 2012 che gli spettano: oltre 41 milioni di euro più interessi. Ha invece bloccato quelli relativi al 2021-2022.

Parmalat e il legame con la Centrale del Latte di Roma

Un atteggiamento attendista dato anche dal legame stretto che ancora c’è tra lo stabilimento di via Fondi Monastero e la società del gruppo Lactalis. Già perché Parmalat che aveva ridotto la centrale di Roma ad una semplice unità produttiva, almeno sino alla fine dell’anno, avrà ancora in piedi gli accordi su distribuzione, commercializzazione, logistica ed informatica. Lo prevede l’intesa per la gestione del periodo transitorio di 18 mesi dalla cessione delle quote sottoscritta con l’amministrazione capitolina. Un modo perché la vecchia società parmense da oltre un decennio in mano ai francesi non staccasse d’improvviso la spina alla Centrale del Latte di Roma.

Gli obiettivi del Campidoglio

“Come amministrazione non abbiamo richiesto i dividendi perché li avremmo messi in un fondo di riserva che comunque non avremmo potuto utilizzare senza avere la sentenza della Cassazione” ha spiegato in commissione commercio il Direttore Generale di Roma Capitale, Paolo Aielli. “Una scelta che abbiamo ritenuto fondamentale per garantire continuità industriale e valore patrimoniale della centrale. Per valorizzare nel modo giusto l’azienda ne dobbiamo avere la piena titolarità, senza pendenze. Solo così potremo ottenere il massimo dal mercato”. Sarà in futuro l’Assemblea Capitolina a stabilire le sorti della Centrale del Latte di Roma, se con la ricerca di un partner industriale che possa affiancare il Comune o la vera e propria cessione come avvenuto quasi trent’anni fa.

“La questione dei dividendi è molto delicata perché va ad investire anche quello che succede o potrebbe succedere dentro la centrale. Non vorrei che la pretesa, che pure è assolutamente legittima, - avverte Fabio Scialanga, membro del CdA di nomina Finlatte - accentuasse il contrasto con Parmalat che dentro lo stabilimento, oltre ad occuparsi di numerosi servizi, ha anche un intero piano affittato per Galbani. Un entrata importante per la centrale. Si potrebbe anche profilare un danno economico. L’azienda - ha sottolineato Scialanga - sta ripartendo dopo mesi di immobilismo con Parmalat. La politica sia vicina alla Centrale del Latte, c’è bisogno di restare uniti e di avere supporto”.

La richiesta di riscuotere i dividendi

E mentre il Campidoglio, tramite l’avvocatura, ha sollecitato la Cassazione perché acceleri sul pronunciamento, c’è chi pretende da Roma Capitale un atteggiamento più fermo. Dal Pd a FdI l’imperativo uscito dalla commissione capitolina è quello di reclamare i dividendi che spettano al Comune.

“Non possiamo avere sempre un atteggiamento di incudine quando invece il tribunale ci consegna il ruolo di martello, di protagonisti. Non possiamo cedere ancora una volta a Parmalat, che oggi oltretutto è un competitor che abbiamo in casa, perché gestisce servizi e minaccia di staccare la spina. Hanno ottenuto quote e per anni tirato fuori dividendi da un’azienda che non gli spettava. Ora il Comune - dice a RomaToday il presidente della commissione commercio di Roma Capitale, Andrea Alemanni - si dovrebbe comportare da socio di maggioranza e reclamare quanto gli spetta. Ottenere quegli oltre 41 milioni di euro importanti da iscrivere a bilancio e migliorare anche l’accordo attuale che appare molto a ribasso”.

Investimenti e personale

Intanto i vertici di Centrale del Latte sono al lavoro. In primavera è previsto il piano industriale. Pronto anche un piano di investimento da 11 milioni di euro per l'ammodernamento delle linee produttive, l'inserimento di nuovi prodotti insieme ad interventi di efficienza energetica. In particolare un sistema fotovoltaico necessario anche per abbattere i costi enormi dello stabilimento.

A fronte di una perdita del 45% della produzione si lavora anche sul piano del personale. Una decina i dipendenti che, in base a quanto appreso da RomaToday, saranno riassorbiti con l’internalizzazione di alcuni servizi quali confezionamento, approvvigionamento ed area ecologica oltre alla portineria. Altrettanti quelli per i quali scatterà il prepensionamento con incentivi ed integrazioni alla Naspi, l’indennità di disoccupazione alla quale andranno incontro tra il licenziamento e la messa a riposo.

Le rassicurazioni del presidente Pallottini

La trattativa con i sindacati è ancora in corso. “Stiamo lavorando su programmi alternativi perché la ricaduta sull’occupazione sia irrilevante” ha detto laconico il presidente della Centrale del Latte di Roma, Fabio Massimo Pallottini. “C’è un tavolo aperto che oggi parla dei nodi, ma in futuro resterà aperto per parlare di sviluppo. Voglio dare un messaggio di rassicurazione, la centrale sta facendo uno sforzo importante di rilancio mentre ci sono soggetti fuori dall’azienda e fuori Roma che ‘gufano’ perché ciò non avvenga” ha detto il presidente in commissione. La centrale si è trovata dal 1 gennaio 2024 in una situazione difficile conseguente ad una mancata disponibilità di Parmalat di proseguire un lavoro di collaborazione almeno per un periodo transitorio. Una decisione irresponsabile. Per quanto ci riguarda siamo chiamati a rimboccarci le maniche e fare al meglio il nostro dovere: salvaguardare il mondo allevatoriale romano e i posti di lavoro con un’operazione di concertazione e dialogo”.