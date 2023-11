Latte della Centrale di Roma, firmato il protocollo per valorizzarlo negli esercizi della Capitale

Un protocollo di intesa per valorizzare il latte romano in tutte le sue declinazioni. Confesercenti di Roma e Lazio, l’Associazione Italiana Gelatieri e la Centrale del Latte hanno messo nero su bianco un accordo che li impegna a promuovere il latte, e tutta la filiera agroalimentare romana e laziale, nei pubblici esercizi della Capitale. La firma è avvenuta nella serata di martedì, 22 novembre, presso l’Hotel Zone, durante la conferenza di presentazione della seconda edizione della Coppa Italia di Gelateria e della V edizione del Gelato World Heritage, eventi che si terranno dal 23 al 25 novembre nella manifestazione Excellence Food Innovation presso lo Stadio Olimpico di Roma.

Nuovi ambasciatori del latte di Roma

Durante l’evento sono stati nominati come ‘Ambasciatori del Latte di Roma’ tre maestri gelatieri: Eugenio Morrone Campione del Mondo di Gelateria, Cristian Monaco e Paolo Costantini entrambi Ambasciatori del Gelato nel Mondo per l’Associazione Italiana Gelatieri. Toccherà anche a loro, quindi, rilanciare il brand della Centrale del Latte, uno storico marchio che anche il sindaco Roberto Gualtieri si è impegnato a difendere.

Eccellenza della città

“Il Protocollo d’intesa come rilancio del marchio Centrale del Latte legato al brand Roma Capitale, un’occasione anche per promuovere un alimento dai grandi valori nutrizionali e il suo connubio con il gelato artigianale italiano” ha detto Claudio Pica segretario generale dell’Aig e presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. Per Fabio Massimo Pallottini, presidente della Centrale del Latte di Roma, “la filiera agroalimentare del latte è un’eccellenza del nostro territorio e della nostra città. Grazie a questa nuova intesa sarà possibile rafforzare l’impegno comune per valorizzare un alimento chiave per l’alimentazione e la salute dei cittadini di Roma e del Lazio”.

“Valorizzare il latte di Roma, che per i romani significa tradizione e territorio, attraverso un percorso di parternariato che metta a sistema pubblico e privato – ha sottolineato Valter Giammaria, presidente della Confesercenti di Roma e Lazio - una sinergia tra imprese, associazioni e Istituzioni per un impegno virtuoso e di rilancio di un alimento d’eccellenza come il latte della Capitale”.