"Bartist", al via il progetto di Centrale del Latte e Comune per promuovere il latte fresco di Roma

La colazione diventa un'arte con "Bartist". E' questo lo slogan con cui Centrale del Latte, nella mattina di martedì 20 febbraio, ha presentato un nuovo progetto presso Palazzo Valentini a Roma. Un'iniziativa che segna l'inizio del piano di rilancio della società, per la produzione e la distribuzione del latte fresco, a seguito del passaggio della proprietà al Comune di Roma e agli allevatori del Lazio.

"La squadra è formata - ha detto Fabio Massimo Pallottini, presidente della Centrale del Latte di Roma - e si muove nella stessa direzione, nell'interesse della città. E' una nuova stagione per la Centrale del Latte", ha proseguito Pallottini specificando come il senso del progetto sia di essere nuovamente in campo e in un segmento, quello dei pubblici esercizi, che negli ultimi anni è stato trascurato. "Guardando le quote di mercato del segmento bar, un tempo coprivamo il 50-60%, oggi se ci va bene siamo intorno al 20%. Ci siamo persi e questo è molto grave, perché nel frattempo il consumo extra domestico è aumentato, molta più gente fa colazione fuori, abbiamo trascurato un segmento che invece è cresciuto negli anni", ha sottolineato il presidente della Centrale del Latte di Roma.

In cosa consiste il progetto di Centrale del Latte

Il progetto "Bartist", messo in piedi insieme al Comune di Roma e alle associazioni di categoria Fipe e Fiepet, punta a coinvolgere i migliori bar di Roma che potranno entrare a far parte di una rete di bar d'eccellenza e si distinguetanno e riconosceranno in tutta Roma, grazie apposite vetrofanie apposte sulle vetrine dei locali commerciali, menu dedicati che proporranno diverse combo "cappuccino e cornetto" e tutta una serie di prodotti marchiati (dalle bottiglie di latte alle bustine di zucchero).

Sono stati individuati anche degli Ambassador del Latte, tutte figure di spicco nel settore, che si trasformeranno in portavoce del circuito "Bartist". Si tratta, nello specifico, di Paolo Costantini, Evelina Pica, Eugenio Morrone, Onorio Vita e Christian Monaco.

La nascita di un'Academy per baristi emergenti

La collaborazione tra la Centrale del Latte di Roma e le associazioni sarà inoltre finalizzata a formare nuovi esperti del settore. Il progetto, infatti, prevede la nascita di un'accademia dedicata, che aspira a diventare punto di riferimento per i giovani romani interessanti ad intraprendere una carriera nel mondo del food.

"Questo progetto - ha dichiarato Pallottini alla presentazione di Bartist - ha senza dubbio un obiettivo commerciale, quello di recuperare quote di mercato, ma anche un obiettivo sociale, formando attraverso un'academy, nuovi baristi e, infine, un obiettivo culturale, quello di continuare a promuovere l'utilizzo di latte fresco a Roma".

"Bartist è un progetto che Centrale del Latte ha voluto con Roma Capitale e le associazioni di categoria - ha aggiunto Monica Lucarelli, assessora alle politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità - per promuovere e valorizzare un prodotto che è del nostro territorio, la filiera corta e di qualità, con un controllo di ciò che viene distribuito, attraverso la rete dei bar di Roma. E' molto importante questa partnership tra pubblico e privato. La sfida della sostenibilità va affrontata in squadra, istituzioni e imprese insieme e questo è l'inizio di un percorso comune", ha specificato Lucarelli.

Il concorso per artisti

Tra le iniziative verrà, infine, promosso un concorso per lo sviluppo della comunicazione artistica: i migliori progetti, oltre a ricevere un premio in denaro, vedranno la loro opera esposta all'interno dei Bartist e sul packaging della Centrale del Latte di Roma dedicato al canale Bar.