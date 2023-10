Mattarella premia i Cavalieri del Lavoro: ci sono anche due imprenditori romani

Ci sono anche gli imprenditori romani Roberto Danesi e Pierluca Impronta tra i 25 Cavalieri del Lavoro, nominati lo scorso giugno, ai quali oggi (18 ottobre) il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato le onorificenze al Palazzo del Quirinale, a Roma.

Dall’industria del caffè al brokeraggio assicurativo: chi sono i due Cavalieri del Lavoro

Roberto Danesi è presidente di Danesi Caffè, azienda di famiglia attiva nell’importazione, torrefazione ed esportazione di caffè a marchio proprio. Nella motivazione che ha portato ad assegnare l’onorificenza si legge che “ne ha sviluppato l’export dal 40 all’80% e la capacità produttiva da 10 a 20 tonnellate di caffè torrefatto al giorno. È presente sul mercato con 5 linee di prodotto. 40 i dipendenti”.

Pierluca Impronta è, invece, presidente e amministratore delegato di Mag, capogruppo di famiglia attiva nel brokeraggio assicurativo per aziende, associazioni ed enti pubblici. “Ne ha sviluppato la presenza in nuovi rami - si legge nelle motivazioni - ampliando l’iniziale specializzazione nei rischi armatoriali e aeronautici. Ogni anno intermedia in Italia oltre 330 milioni di premi. Ha aumentato le sedi da 4 a 23 e i dipendenti da 25 a 245”.

Gli Alfieri del Lavoro, le eccellenze nello studio

Insieme ai Cavalieri del Lavoro, Mattarella ha premiato gli studenti più brillanti d’Italia, i “migliori” per impegno e studio, consegnando loro un attestato d’onore. Tra questi gli unici del Lazio sono Emanuele Giuseppe Capri, che ha frequentato l’istituto paritario Bonifacio VIII di Frosinone con la media del 10 e andrà a studiare Ingegneria Informatica al Politecnico di Torino e Giuseppe Di Fazio, dell’istituto di istruzione superiore Gobetti - De Libero di Latina (con la media del 9,92) che ha scelto come facoltà Ingegneria Informatica all’Università La Sapienza della Capitale.

La cerimonia al Quirinale

Alla cerimonia, oltre al capo dello Stato, tra i presenti anche il presidente della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro Maurizio Sella e il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, oltre ai rappresentanti del Governo, del Parlamento e del mondo dell'imprenditoria.

Gli altri Cavalieri del Lavoro

Il presidente Mattarella ha firmato il decreto di nomina dei nuovi Cavalieri del Lavoro, scelti da ogni parte d’Italia, lo scorso giugno. Le cerimonia questa mattina al Quirinale. L’onorificenza, oltre che a Danesi e Impronta, è stata assegna anche a Iolanda Riolo (commercio e automobili, Sicilia); Mariella Amoretti (settore industria armatoriale, Emilia Romagna); Mario Biasutti (settore industria pelletteria, Friuli Venezia Giulia); Rosa Maria Luisa Cassata (industria chimica, Lombardia); Maria Grazia Cassetti (artigianato orafo, Toscana); Gregorio Chiorino (industria metalmeccanica, Piemonte); Giovanni Clementoni (industria giocattoli, Marche); Cristina Crotti (industria energia, Lombardia); Armando De Nigris (industria alimentare, Campania); Stefano Domenicali (settore industria, automobili di lusso, estero); Marco Galliani (industria metallurgica, Emilia Romagna); Enrico Grassi (industria meccatronica, Emilia Romagna); Giovanni Laviosa (industria chimica, Toscana); Piernicola Leone De Castris (agricolo vitivinicolo, Puglia); Arnaldo Manini (industria edilizia, Umbria); Averardo Orta (terziario sanità privata, Emilia Romagna); Fabrizio Parodi (industria trasporti e logistica, Liguria); Mario Alberto Pedranzini (credito banche, Lombardia); Carlo Pesenti (terziario servizi finanziari, Lombardia); Massimo Renda (industria alimentare, Campania); Stefania Triva (industria dispositivi medici, Lombardia); Francesco Paolo Valentini (agricolo vitivinicolo, Abruzzo) e Bruno Vianello (industria elettromeccanica, Veneto).