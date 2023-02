Edilizia popolare, arrivano i pannelli solari sulle case di Civitavecchia

Nuovi pannelli fotovoltaici ed altri lavori finalmente completati. La Regione Lazio ha approvato la riprogrammazione dell’utilizzo di fondi risalenti al 1999 e destinati all’edilizia popolare di Civitavecchia. Soldi che, adesso, verranno “dirottati” anche su Santa Marinella che, a breve, potrà contare su 18 nuove case popolari.

Fondi del 1999

I soldi utilizzati sono stati trovati grazie agli “avanzi” di altri lavori realizzati dal 1999 ad oggi. Lo stanziamento iniziale ammontava a 3 milioni e 447 mila euro per lavori denominati “Civitavecchia Torre d’Orlando ex p.d.Z. Santa Marinella”. Poi, nel corso degli anni, parte di questi soldi sono stati utilizzati ed altri no. In particolare, sono stati avviati i lavori per la realizzazione di 18 alloggi nel comune di Santa Marinella. Lavori che, adesso, hanno urgenza di essere completati. Dello stanziamento iniziale del 1999 e di un nuovo finanziamento del 2009, sono rimasti a disposizione 369 mila euro, soldi che l’Ater ha voluto riprogrammare e dirottare su altri lavori.

Completamento nuovi alloggi

73 mila euro serviranno per l’intervento di “acquisto e recupero in località Elcetina” di 18 alloggi da destinare all’edilizia residenziale, a Santa Marinella. Si tratta di un intervento che costerà, in totale, 3 milioni e 521 mila euro. Il nuovo stanziamento si è reso necessario “a causa dei maggiori costi sostenuti” in virtù del ricalcolo dei prezzi. Lavori da realizzare, tra l’altro, con urgenza perché, come si legge nella determina con la quale si riprogrammano i fondi, potrebbe verificarsi “l’impossibilità di rendere disponibili al comune di Santa Marinella gli alloggi stessi destinati al fabbisogno abitativo espresso dalla graduatoria comunale”.

Pannelli fotovoltaici

Circa 300 mila euro, invece, serviranno per realizzare impianti fotovoltaici sugli alloggi popolari di via Navone, a Civitavecchia. La mancata riprogrammazione di queste risorse non avrebbe consentito all’azienda di completare, “entro i termini stringenti previsti”, l’intera realizzazione dell’intervento di efficientamento energetico programma a maggio del 2022.