Casal Bertone, inaugurato un nuovo sportello di orientamento al lavoro dedicato alle categorie più fragili

A Casal Bertone in via De Dominicis apre il primo sportello in Italia frutto del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, all'interno del centro per l'impiego "Spazio Lavoro" della Regione Lazio. Lo scopo è quello di accompagnare al lavoro le categorie più fragili quali i giovani che non studiano e non lavorano (i Neet), le donne in stato di bisogno e i disabili. Ad inaugurarlo sono stati questa mattina il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l'assessore regionale al Lavoro e Formazione, Claudio Di Berardino.

Ad essere inclusi nel progetto "Gol" saranno anche lavoratori in cassa integrazione, percettori del reddito di cittadinanza, percettori di ammortizzatori sociali in stato di disoccupazione, disoccupati che non percepiscono reddito da oltre sei mesi o over 55, lavoratori con redditi particolarmente bassi.

"Abbiamo sconfitto e stiamo sconfiggendo la parte sanitaria della pandemia - ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti durante l'inaugurazione di oggi - . Ora c'è l'emergenza sociale, soprattutto del lavoro. Il lavoro va creato, ma vanno creati anche servizi moderni. Quello che apriamo oggi a Casal Bertone è un nuovo centro per l'impiego, riqualificato con nuove assunzioni, e il primo sportello 'Gol', progetto per l'occupabilità del lavoro, che si fa in Italia".

"Come si adegueranno i centri per l'impiego con il reddito di cittadinanza che cambierà? In questo il reddito di cittadinanza doveva incrociare le politiche attive del lavoro - la risposta di Andrea Orlando, Ministro del Lavoro, intervenuto all'inaugurazione - . Le politiche attive del lavoro non c'erano perché non c'erano le risorse. Adesso ci sono le risorse. Quindi, aldilà di quello che è scritto nella norma, è molto importante che i centri dell'impiego funzionino perché saranno quelli attraverso i quali sarà possibile per chi percepisce il reddito cercare lavoro e rendersi disponibile all'attività lavorativa quando ci sono le condizioni".