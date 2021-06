Accogliere ogni ospite come fosse di famiglia: la filosofia della Casa di Riposo Beata Vergine del Rosario

Immersa nel verde, è progettata per le esigenze di ogni singolo ospite: dal comfort alla sanificazione degli ambienti, dai servizi alle attività ricreative, per la miglior permanenza possibile

Accogliere le persone con amore, sensibilità e competenza, riservando ad ogni ospite il calore e le attenzioni di una famiglia. È questa la filosofia di Beata Vergine del Rosario, una confortevole casa di riposo immersa nel verde in zona Balduina - Monte Mario a Roma.

Beata Vergine del Rosario ospita persone anziane autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, ed è il luogo ideale per le persone per cui non sia possibile il mantenimento nel proprio ambito familiare e sociale, sia temporaneamente che a lungo termine. La casa di riposo ospita anche anziani che scelgono autonomamente questa residenza per le loro esigenze sociali, relazionali, assistenziali e riabilitative.

L’Italia è il Paese più anziano d’Europa e dove si vive più a lungo (indagine ISS): da qui la necessità di creare un luogo che ponga al centro le persone e che valorizzi l’unicità di ciascun ospite. Il personale di Beata Vergine del Rosario, attento e qualificato, lavora costantemente nel rispetto della dignità e con professionalità, in collaborazione con le famiglie per soddisfare le esigenze di salute, benessere, socialità e sicurezza di ciascun ospite, in base al suo grado di autonomia.

Gli operatori sono in ascolto attivo per anticipare ogni richiesta: un servizio di assistenza qualificato e in continuo aggiornamento, che dedica particolare attenzione alle relazioni umane e all’integrazione. Per questi motivi, si presta attenzione a ogni dettaglio: dal comfort alla sanificazione degli ambienti, dai servizi alle attività, per la miglior permanenza possibile.

Beata Vergine del Rosario può ospitare fino a 54 persone, garantendo assistenza sanitaria infermieristica tutti i giorni; i servizi alberghieri permettono una permanenza serena e idonea all’età e allo stato di autosufficienza della singola persona; la quotidianità si caratterizza infine per le attività ricreative, i progetti di socializzazione e l’assistenza religiosa, servizi volti a recuperare un ruolo attivo nel contesto della casa di riposo.

Beata Vergine del Rosario fa parte di GVM Care & Research, il Gruppo Ospedaliero italiano presente in Lazio anche con Ospedale San Carlo di Nancy, con Pronto Soccorso, Santa Rita da Cascia Hospital e Villa Tiberia Hospital, strutture ospedaliere accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. La Residenza si avvale della collaborazione sanitaria dei medici di GVM qualora si rendessero necessari consulti specialistici, oltre alla possibilità di accedere a tutti i servizi sanitari.

Beata Vergine del Rosario si trova in via Massimi 114/b, 00136 Roma.

Per maggiori informazioni chiamare lo 06 35404578 o consultare www.beataverginedelrosario.it