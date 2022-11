Il supermercato chiude per sempre: il commovente ultimo annuncio dalle casse

Carrefour Romanina chiude per sempre e l’ultimo toccante annuncio dalle casse si è trasformato in un lungo e commosso applauso della clientela dello storico supermercato a tutti i lavoratori. Un abbraccio simbolico a chi per vent’anni li ha accolti tra reparti e scaffali con professionalità e gentilezza. Per i dipendenti la celebrazione finale dopo aver percorso insieme buona parte della propria vita.

Carrefour Romanina chiude per sempre

“Attenzione prego, sono le ore 21 e Carrefour chiude. A tutti i miei colleghi, questo è l’ultimo mio annuncio: chiuderà per sempre il nostro Carrefour Romanina” - ha scandito al microfono Claudia, una delle lavoratrici del supermercato che sarà dismesso. La voce rotta dalla commozione, il messaggio interrotto dagli applausi. “Un caro saluto ai nostri colleghi per questi vent’anni passati insieme tra alti e bassi. Solo in questo periodo abbiamo capito l’importanza della parola ‘collega’ che oggi si è trasformata in ‘amico’ e ‘amica’. Siamo diventati una grande famiglia allargata e una grande squadra e lo rimarremo anche se divisi. Buona fortuna a tutti, ovunque saremo”.

La dismissione di Carrefour

Quella di Carrefour Romanina è l’ennesima dismissione delle grandi superfici che fanno capo alla catena francese, un destino già toccato agli ipermercati Carrefour di Centocelle, ormai anni fa, e Frosinone, ceduti al marchio Dem del gruppo Gros. Calo degli incassi, rilancio mai avvenuto: ecco perchè Carrefour ha deciso di chiudere il punto vendita di Romanina.

I lavoratori trasferiti negli altri supermercati di Roma

Dopo un periodo di incertezza e preoccupazioni è arrivato l’accordo tra sindacati e azienda che ha permesso di salvaguardare il futuro dei 70 lavoratori coinvolti dalla chiusura del supermercato. A quanto apprende RomaToday, sono state concordate cifre importanti per quei dipendenti che hanno scelto l’uscita incentivata su base esclusivamente volontaria. Coloro che invece verranno ricollocati negli altri punti vendita della città riceveranno una indennità di disagio: dal 1 dicembre infatti i dipendenti del Carrefour Romanina saranno trasferiti negli altri supermercati del territorio di Roma. Alle spalle si lasciano oltre vent’anni di servizio nello storico punto vendita e il lungo e caloroso applauso della clientela.