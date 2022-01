Carrefour, accordo su licenziamenti e franchising: a Roma 79 esuberi “da ricollocare”

Dopo mesi di proteste e manifestazioni davanti ai punti vendita le federazioni sindacali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno raggiunto un accordo con Carrefour Italia sul piano di incentivazione all'esodo, di non opposizione al licenziamento e sulla tutela delle condizioni di lavoro dei dipendenti che saranno coinvolti nella cessione o nello sviluppo del franchising.

Carrefour, accordo con i sindacati su esuberi e franchising

L'accordo tra l'azienda e i sindacati segna il ripristino delle relazioni sindacali e l'avvio di una nuova fase di gestione del piano di rilancio della multinazionale in Italia. Si perchè Carrefour solo qualche settimana fa aveva annunciato la dismissione di 106 supermercati su tutto il territorio nazionale e l'esubero di 769 lavoratori. Una procedura di licenziamento collettivo piovuta sulle teste dei dipendenti di Valle d'Aosta, Lombardia e Piemonte fino a Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Sardegna e anche Lazio. A Roma e provincia gli esuberi iniziali riguardavano 83 full time equivalent nei market e 15 negli ipermercati.

A Roma 79 esuberi nei supermercati Carrefour

Numeri ridotti dalla fumata bianca arrivata dal tavolo tra azienda e sindacati. In particolare sono stati firmati due distinti accordi che sanciscono "la lotta al dumping contrattuale e ai contratti pirata" e la comune volontà di concordare gli organici minimi nei punti vendita in gestione diretta, utili ad assicurare condizioni di lavoro di qualità e assistenza adeguata al cliente.

L'esubero, ridotto a 719 dipendenti dai 769 iniziali, a Roma a 79 full time equivalent, sarà gestito unicamente con il criterio della non opposizione a fronte di un incentivo all'esodo. Anche nella Capitale le uscite potranno avvenire da qualsiasi punto vendita, non ci sarà più l'ingessatura nei supermercati inizialmente indicati: ossia Parioli, Boccea, Colombo, Vigna Murata, Garbatella, XXI Aprile, Piazzale degli Eroi, Prati Fiscali e poi ancora Spinaceto, Tivoli e Guidonia. L'intesa prevede percorsi di riqualificazione interna del personale o di ricollocazione presso terzi.

Il monitoraggio sui punti vendita ceduti in franchising

Innovativo l'approccio sul tema del franchising in vista della cessione di 106 negozi della rete vendita a terzi operatori commerciali nel 2022. L'accordo, il primo siglato nel settore della distribuzione commerciale, impegna Carrefour a vincolare nei contratti stipulati con i franchisee all'applicazione dei Ccnl sottoscritti da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, al rispetto delle normative su salute e sicurezza e a prendere i provvedimenti necessari per evitare qualsiasi forma di corruzione. Nel caso in cui vengano ceduti o affittati a terzi operatori punti vendita a gestione diretta, continuerà ad essere applicata la contrattazione integrativa aziendale e saranno riconosciute in continuità la rappresentanza e le agibilità sindacali. Sono previsti inoltre dei momenti di monitoraggio per l'andamento della rete franchising, informazioni preventive all'apertura di procedure di cessione di rami e la responsabilizzazione di Carrefour qualora le organizzazioni sindacali denuncino il mancato rispetto delle normative da parte del franchisee. L'impresa si è inoltre impegnata a non prevedere ulteriori affidamenti di attività a terzi. Importante passaggio questo finalizzato ad evitare che il personale Carrefour interessato dai processi di mobilità incentivata possa essere sostituito da personale esterno.

I sindacati su accordo con Carrefour: "Passo importante per gestire ristrutturazione"

"Un passo importante per gestire un piano di ristrutturazione problematico per le ricadute sull'occupazione" - commentano i sindacati al termine della trattativa, sottolineando come, per quanto riguarda il franchising e la lotta ai contratti pirata, su richiesta delle organizzazioni sindacali, Carrefour Italia si impegna a inserire clausole contrattuali con gli affiliati in franchising che porti gli stessi ad applicare ai loro dipendenti i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti da Filcams, Fisascat e Uiltucs. "Consideriamo questo impegno - aggiungono Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs - essenziale per combattere il lavoro povero procurato dai contratti pirata che rappresenta una piaga per l'intero settore del terziario distributivo".