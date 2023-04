Le relazioni umane, oltre il semplice rapporto di lavoro. I legami di amicizia nati tra le corsie del supermercato e diventati una grande catena di solidarietà. Succede in uno dei Carrefour di Roma dove una lavoratrice che era in negativo di 400 ore rispetto alle ferie a causa di importanti problematiche di salute ha potuto usufruire delle ferie solidali. Tutto grazie ad un importante gesto dei colleghi e all’autorizzazione dell’azienda che ha permesso loro di cedere i giorni alla donna in difficoltà.

Le turbolenze dei supermercati romani

Una storia a lieto fine. Non scontata nel mondo della grande distribuzione organizzata che vive di turbolenze tra acquisizioni, cessioni, piani di ristrutturazione con la mappa dei supermercati della Capitale in continuo aggiornamento e i lavoratori sempre in allerta. E' stato così anche per i lavoratori Carrefour alle prese con la dismissione delle grandi superfici, con l'ultimo commovente annuncio sulla chiusura dell'ipermercato di Romanina, e il franchising di molti punti vendita.

Lavoratrice finisce le ferie per curarsi, i colleghi le donano 400 ore

“Si tratta di una bellissima notizia, che ricorda l’importanza della solidarietà e dei legami umani” - ha commentato il segretario territoriale della Fisascat-Cisl di Roma Capitale e Rieti, Giulia Falcucci.

“E’ fondamentale restare vicino a chi vive momenti particolari di fragilità, facendo in modo che nessuno si senta solo. Anche questo è il ruolo del sindacato: rendere concreto ed effettivo il senso di unità e la disponibilità che sono già presenti in tante persone e di cui la società ha molto bisogno”.