Per i romani è caro cenone di Natale. Tutta colpa del granchio blu

Non bastavano le prospettive di un Natale dimesso per i romani. Ci si mette anche il granchio blu a rendere più “difficili” le festività, specialmente in vista del cenone di pesce della Vigilia. Lo spaghetto con le vongole, un must del 24 dicembre, rischia di diventare un piatto destinato a pochi. A causa, infatti, dell’espansione della presenza del granchio blu sulle coste del litorale laziale, sono schizzati alle stelle i prezzi delle vongole. Se, fino a qualche tempo fa, si potevano acquistare, all’ingrosso, un chilo di questi mitili a 9 euro, ora i rivenditori devono spendere fino a 20 euro. Rincari che, per forza di cose, si ripercuotono sui consumatori.

Il granchio blu

Il granchio blu è una vera e propria specie aliena, arrivata sulle nostre coste in maniera involontaria, trasportati dall’acqua di zavorra delle navi. Nel Lazio i primi avvistamenti del mollusco, originario dell’Atlantico, risalgono all’estate del 2022. Il problema è che i granchi sono golosi di telline, cozze e vongole. Specialmente queste ultime sembrano essere il piatto principale di questa specie che sta rendendo, però, i piccoli mitili sempre più rari e, di conseguenza, più costosi.

Vongole sempre più care

Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del Centro agroalimentare di Roma, è stato tra i primi a spiegare il pericolo costituito all’invasione del granchio blu: “Siamo stati i primi a lanciare l’allarme su un prodotto importante per la nostra tradizione culinaria come le vongole. Stimiamo ad oggi un calo del prodotto nazionale del 70% rispetto al 2022”, ha detto Pallottini. Un vero e proprio tracollo di produzione. Le vongole mancanti sono finite nelle “pance” dei granchi blu che stanno facendo man bassa di questo prodotto.

Rincari

Che i prezzi siano saliti è sotto gli occhi di tutti. Come anticipato, oggi una pescheria compra le vongole anche a 20 euro al chilo. “Prezzo che aumenta di settimana in settimana” confermano alcuni esercizi ittici contattati da RomaToday. Il prezzo al pubblico, per avere dei margini di guadagno, può arrivare fino a 40 euro al chilo.

“Da ottobre – ha spiegato Pallottini in una nota - la situazione è diventata critica in quanto il comparto ittico non è riuscito a intercettare subito gli effetti della presenza del granchio blu in laguna. Malgrado le iniziative assunte per contrastare la diffusione di questa specie aliena, la diffusione di questa specie è stata talmente repentina e massiva che ha creato un danno enorme alla miticoltura. Con un clima mite, il Portogallo potrebbe riuscire a compensare la mancanza di vongole nostrane, ma certamente la qualità del prodotto non raggiungerebbe gli standard del prodotto italiano. Il mio consiglio ai consumatori è, specialmente in questo periodo natalizio di grande commercializzazione, di prestare attenzione alla tracciabilità dei prodotti in commercio”.

Andando a vedere i prezzi all’ingrosso, le vongole veraci italiane stanno attorno ai 16 €/kg, mentre le vongole veraci Portogallo 13-14€/ kg. Per Natale il prezzo, come detto, potrà arrivare fino a 20 euro. Sono più convenienti le telline, meno buone rispetto alle vongole, per le quali il prezzo all'ingrosso è di circa 8€/kg. Insomma, i consumatori sono avvisati.