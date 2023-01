Il caro benzina mette in ginocchio i tassisti: auto bianche pronte alla protesta

Vola il prezzo di benzina e gasolio, così i tassisti preparano la protesta. "Se per gli automobilisti il nuovo anno è iniziato sotto il segno dei rincari per i tassisti d'Italia il 2023, a causa dell'aumento dei listini dei carburanti, inizia a prendere la forma di un vero e proprio incubo" - denuncia Alessandro Atzeni di Uil Trasporti Lazio.

Il caro benzina mette in ginocchio i tassisti

“I contraccolpi economici dovuti a questa stangata e il già noto drastico taglio del credito d'imposta sulle accise relative ai carburanti utilizzati dai veicoli destinati al trasporto pubblico non di linea, rischiano seriamente di mettere in ginocchio il servizio taxi”. Si perché, come evidenzia il sindacato, mentre gli aumenti dei prezzi alla pompa di benzina stanno naturalmente portando rincari a cascata in tutti i settori collegati alla mobilità stradale, i tassisti subiscono inermi questo fenomeno a causa del prezzo amministrato delle tariffe che, troppo spesso, i comuni italiani dimenticano di adeguare.

Taxi pronti alla protesta

Da qui l’appello. “Speriamo che a questa situazione si faccia al più presto fronte con delle misure adeguate, altrimenti - annuncia Atzeni - saremo costretti a riavviare la macchina della protesta per far capire che anche gli operatori delle auto bianche sono colpiti dal caro bollette e dai tutti gli aumenti dovuti dall'inflazione in atto".

Prezzo del carburante: l'ombra delle speculazioni

Intanto è in corso un’indagine della Procura di Roma sui rincari, compresi i prezzi del carburante, nell'ambito di un fascicolo aperto per individuare eventuali speculazioni. Anche il Codacons chiede "di indagare sui prezzi di benzina e gasolio allo scopo di accertare rialzi ingiustificati dei listini" con un esposto presentato a 104 procure d’Italia. E l’associazione ha anche lanciato un boicottaggio nazionale dei distributori più cari d’Italia.