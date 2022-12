L'appello di Carlo Verdone per Natale: "Comprate nei negozi di quartiere"

In un periodo in cui le botteghe e i negozi di quartiere lottano per sopravvivere, stretti tra la concorrenza spietata degli shop online e il caro bollette, la Camera di Commercio di Roma ha deciso di realizzare una campagna di sensibilizzazione per invitare romani e turisti a fare gli acquisti di Natale proprio da loro. E tra i testimonial c’è anche Carlo Verdone.

Immortalato sul divano di casa, l’attore ha voluto lanciare un appello condiviso sui social con l’hashtag #RegalatiRoma, che è anche il nome della campagna: "Siamo in un periodo di feste natalizie, tutti corriamo a comprare i regali. Roma è una città che ha una grande tradizione di botteghe, piccoli e medi esercizi di vendita che sono degli autentici gioielli, si alzano le serrande e ci appaiono negozi ricchi di qualità e creatività. Vorrei spingervi a girare per Roma e a cercare nel vostro quartiere, o al di fuori, queste pietre preziose".

"La campagna nasce per sostenere le piccole e medie imprese commerciali di quartiere. Roma ha una lunga tradizione di botteghe, negozi e attività tramandate di generazione in generazione che rendono il commerciante non solo un semplice venditore, ma un esperto al servizio del proprio cliente, per guidarlo nell’acquisto migliore - hanno aggiunto dalla Camera di Commercio - Il nome "Regalati Roma" è sinonimo del molteplice dono che, acquistando in negozio e sostenendo l’economia cittadina, viene fatto ai propri cari, ma anche un po’ a sé stessi e, soprattutto, alla propria città".