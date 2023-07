La carta "Dedicata a te" per gli alimenti di prima necessità: requisiti e come richiederla

Si chiama "Dedicata a te" ed è la carta solidale rilasciata da Poste italiane per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. A Roma Capitale sono state assegnate 30.271 carte solidali. La Legge di Bilancio 2023 ha stanziato un fondo di 500 milioni di euro destinato alle famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro. La misura prevede un contributo economico dell'importo complessivo di 382,50 euro, che viene erogato attraverso una carta prepagata ricaricabile e nominativa, rilasciata appunto da Poste Italiane tramite Postepay.

Chi ne ha diritto

Per accedere alla misura non è necessario presentare domanda: i beneficiari sono individuati direttamente da INPS in base a un ordine di priorità decrescente:

a) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009: priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

b) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005: priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

c) nuclei familiari composti da non meno di tre componenti: priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.

Il contributo non spetta ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza; Reddito di inclusione; qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà o in cui almeno uno dei componenti sia percettore di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASPI e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori - DIS-COLL; Indennità di mobilità; Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; Cassa integrazione guadagni-CIG; qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

Come funziona

A partire dal 18 luglio 2023, il Comune di Roma Capitale invia a mezzo Raccomandata all'indirizzo di residenza dei beneficiari una comunicazione di assegnazione del contributo, che contiene anche le modalità di ritiro della carta presso gli uffici postali.

L'elenco dei beneficiari formato dall'INPS non è consultabile dai cittadini ma esclusivamente dai comuni. Per essere informati se si è presenti nell'elenco, si deve dunque attendere l'eventuale arrivo della comunicazione.

La Carta è immediatamente attiva e utilizzabile presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari per l'acquisto di beni di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica. Al fine di incentivare la misura di sostegno, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sta definendo alcune convenzioni per consentire ai beneficiari di usufruire di uno sconto del 15% sui prodotti. Gli esercizi aderenti espongono l'immagine della carta "Dedicata a te".

È necessario effettuare almeno un pagamento entro il 15 settembre 2023 per non decadere dal beneficio e perdere la possibilità di utilizzare la carta.