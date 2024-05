Un nuovo servizio per rimanere aggiornati su bandi, iniziative ed opportunità economica. La Camera di Commercio di Roma sbarca su Whatsapp, il noto servizio di messaggistica istantanea. Uno strumento che servirà per avere comunicazioni ancora più immediate con cittadini ed imprese.

Sempre più social

La Camera di Commercio, che è già attiva sulle principali piattaforme social come X, Facebook, Instagram, Linkedin, Threads e Youtube, ha voluto integrare un nuovo servizio con la messaggistica di Whatsapp. Si tratta della prima esperienza in Italia di questo tipo e già dopo pochi giorni conta più di 300 iscritti.

Ovviamente, come accade con i brodcast di questo tipo, gli utenti non possono rispondere ai messaggi dell’amministratore ma possono inviare un feedback tramite le reazioni. Inoltre, è garantita la privacy per la quale non è possibile vedere l’identità di chi ha effettuato l’accesso al canale.