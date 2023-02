La Camera di Commercio di Roma avvia il progetto di formazione per imprenditori non nati in Italia

La Camera di Commercio di Roma ha promosso il progetto gratuito "Rapporti con le banche e rischi finanziari" con l'obiettivo di accrescere le competenze finanziarie delle imprese e favorirne il dialogo con le banche.

Il progetto di formazione gratuita, che ha il sostegno di Banca d'Italia, CNA Roma e Questura di Roma, è rivolto agli impreditori non nati in Italia e propone quattro lezioni in presenza e online incentrate sui temi dell'educazione finanziaria e della legalità. In questo modo gli impreditori stranieri possono avere a disposizione gli strumenti per finanziare e gestire le difficoltà della propria società.