Camera di commercio Roma, pubblicato il bando a favore dei nuovi imprenditori romani

Un aiuto ai futuri imprenditori per avviare le loro attività. La Camera di Commercio di Roma ha stanziato 727 mila euro per un bando "Nuove imprese 2024" con il quale intende sostenere la creazione di nuove attività e la fase di start up aziendale, abbattendo i costi legati alla costituzione di nuove realtà produttive e incentivando la concretizzazione di idee imprenditoriali per la creazione, tra l'altro, di nuovi posti di lavoro. Ogni aspirante imprenditore potrà ricevere un contributo fino a 2.500 euro ma dovrà rispettare, ovviamente, alcuni parametri.

Il bando

Il contributo viene riconosciuto solo per quei soggetti che costituiscano una nuova impresa e solo dopo l’avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese della camera e la dichiarazione dell’attività esercitata. Non basterà, però, affermare che si vuole avviare semplicemente una nuova attività. Al momento della presentazione della domanda per il contributo servirà presentare “una descrizione chiara ed esaustiva del progetto imprenditoriale del candidato” che fornisca “indicazioni in relazione all’idea imprenditoriale”. Nello specifico, servirà descrivere che tipo di business si vuole realizzare, presentare un piano marketing, uno economico/finanziario e un piano organizzativo.

Dove fare domanda

Per accedere alla misura, chi intende creare una nuova impresa a Roma o provincia deve recarsi presso una sede territoriale di uno degli sportelli della Cna che aderiscono all’iniziativa per ricevere informazioni e l’assistenza tecnica necessarie per la propria idea imprenditoriale e per presentare domanda di accesso al servizio di accompagnamento per la creazione di una nuova impresa.

Toccherà poi alla Camera, verificata la copertura dei costi e dei requisiti, effettua la valutazione della richiesta e dell’eventuale documentazione presentata, approvare o respingere l’attivazione del servizio di accompagnamento a favore dell’aspirante imprenditore. L’iniziativa durerà fino al 31 dicembre 2024 ma potrebbe terminare anche prima qualora dovesse terminare lo stanziamento messo a disposizione.

Imprese romane in crescita

Roma, secondo il rapporto Movimeprese 2023, è la capitale italiana dell’imprenditoria, ovvero la città che ha registrato il miglior saldo imprenditoriale a livello italiano con +8.629 imprese tra lo scorso anno e il 2024. Dopo un ristagno durato fino al 2018, grazie ai fondi Pnrr e al Giubileo sono nate tantissime nuove attività, sintomo anche di una rinnovata fiducia.