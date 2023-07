A Roma il caldo rischia di fermare centinaia di cantieri

Le previsioni parlano di picchi che potrebbero toccare anche i 43 gradi. Così Roma, definita “The Infernal City” dai giornali esteri, si prepara ad affrontare la sua settimana da caldo record. Devono farlo anche i lavoratori, soprattutto quelli che operano all’aperto, sotto al sole e che sono chiamati a grandi sforzi fisici. Preoccupa infatti la situazione di operai e manovali impegnati nel settore delle costruzioni con le alte temperature a metterne a rischio salute e sicurezza. Il caldo così potrebbe fermare i cantieri della città.

Il caldo ferma i cantieri di Roma

A quanto apprende RomaToday da fonti sindacali, sono circa 7mila i cantieri attivi: si tratta principalmente di ristrutturazioni private nell’ambito dei bonus edili. Ci sono poi i cantieri delle opere pubbliche, perlopiù legati alla manutenzione stradale nei quali i lavoratori non sono esposti solo al calore del sole ma anche all’asfalto, “per cui è molto più probabile accusare un malore” - dicono dalla Fillea Cgil. Un girone infernale che coinvolge gli oltre 30mila lavoratori denunciati in cassa edile di Roma ai quali si aggiungono professionisti con partite iva e altri assunti con diversi contratti collettivi di riferimento. Tutti a rischio.

Ecco perché Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto alla Regione Lazio di intervenire con un provvedimento ad hoc volto a determinare le raccomandazioni per prevenire lo stress da calore per i lavoratori impegnati in tutte le attività, in particolare per quelli esposti nelle ore più calde all’aperto o in locali non climatizzati.

“Una condizione tipica del lavoro edile, che espone i lavoratori per diverse ore al sole e con carichi di lavoro intensi e importanti” - sottolinea la Fillea Cgil Roma impegnata in ‘Caldo estremo – doppio rischio!’ una campagna di informazione divulgata nelle principali lingue parlate dai lavoratori migranti (albanese, romeno, inglese, francese ed arabo) nei cantieri per informarli sui rischi delle alte temperature e sui diritti.

Stop ai cantieri quando ci sono oltre 35 gradi

“In pochi sanno che oltre i 35 gradi, sia reali che percepiti, e indipendente dall’orario del giorno si devono sospendere le attività ed è possibile richiedere la cassa integrazione ordinaria per eventi meteo avversi” - sottolinea il sindacato. “Inoltre le imprese devono garantire gli strumenti di rilevazione della temperatura e dell’umidità ed una riorganizzazione del lavoro e degli orari. Crediamo siano fondamentali più pause durante la giornata lavorativa e garantire luoghi di ristoro e la corretta idratazione ai lavoratori”.