Caldo record nei cantieri di Roma: per gli operai sali minerali e creme solari

Troppo caldo per lavorare nei cantieri senza il rischio di malori. Così, dopo l’allarme lanciato dai sindacati nei giorni scorsi, a Roma e provincia sono state messe in atto alcune azioni per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori edili. In città sono circa 7mila i cantieri attivi, si tratta principalmente di ristrutturazioni private nell’ambito dei bonus edili. Ci sono poi i cantieri delle opere pubbliche, perlopiù legati alla manutenzione stradale nei quali i lavoratori non sono esposti solo al calore del sole ma anche a quello che si solleva dall'asfalto lavorato. Un girone infernale che coinvolge gli oltre 30mila lavoratori denunciati in cassa edile di Roma, insieme ai professionisti con partite iva e altri assunti con diversi contratti collettivi di riferimento. Tutti a rischio nell'afa che da giorni strozza la Capitale.

Nei cantieri orari rimodulati per il caldo

Così le imprese corrono ai ripari per non decretare lo stop. “In particolare è stato rimodulato l’orario di lavoro, evitando le ore più calde; è stata fatta richiesta di lavoro notturno; in qualche caso è stata attivata la cassa integrazione guadagni, come previsto da una circolare dell’Inps” - scrive in una nota il segretario generale della Filca-Cisl Roma, Nicola Capobianco. I datori di lavoro possono infatti richiedere la cassa integrazione per i propri dipendenti con la causale “eventi meteo” quando la temperatura, reale o percepita, supera i 35 gradi. “Al momento, non sembrano riscontrarsi particolari criticità” - sostiene Capobianco.

Per gli operai sali minerali e creme solari

Alcune importanti aziende del territorio hanno modificato l’orario di lavoro, che ora risulta essere dalle 5 di mattina alle 14, altre stanno applicando l’orario 6-12. In alcuni casi, le ditte che si occupano di asfalto, hanno fatto richiesta di lavoro notturno, come anche in aziende dei settori laterizi e legno, mentre altre impegnate sugli appalti Acea stanno valutando l’attivazione della cassa integrazione. Anche i lavori di manutenzione stradale di Roma Capitale, fanno sapere dall’assessorato, sono pressoché tutti in fascia notturna. C’è poi chi ha messo a disposizione i sali minerali per i lavoratori, mentre ADR Infrastrutture del gruppo Aeroporti di Roma, oltre a variare l'orario di lavoro, ha provveduto a distribuire le protezioni solari ai propri dipendenti.

La campagna di informazione nei cantieri

“Insomma – osserva il segretario generale della Filca di Roma – parliamo di migliaia di lavoratori che, grazie all’azione del sindacato, possono lavorare in condizioni più accettabili, evitando l’ondata di calore delle ore più calde, che comporta rischi maggiori soprattutto per chi lavora nei cantieri. Il nostro auspicio è che i comportamenti virtuosi di queste aziende siano messi in pratica da tutte le imprese, perché - sottolinea Capobianco - la salute e la sicurezza dei lavoratori edili resta la priorità”. Prosegue inoltre su tutto il territorio il lavoro di sensibilizzazione dei sindacati per addetti e imprese. ‘Caldo estremo – doppio rischio!’, la campagna di informazione della Fillea Cgil divulgata nelle principali lingue parlate dai lavoratori migranti (albanese, romeno, inglese, francese ed arabo) nei cantieri per informarli sui rischi delle alte temperature e sui diritti. Come quello di fermarsi.