Cacio contro Pecorino, la battaglia sull'aggettivo "romano" scatena la guerra tra Lazio e Sardegna

Secondo il consorzio di Macomer i romani chiamano cacio il pecorino. Per la Cassazione, invece, la Corte di Appello “ha ritenuto le parole “pecorino” e “cacio” il cuore dei rispettivi marchi, ritenendo, invece, verosimilmente il termine “romano” come una mera indicazione di provenienza e, come tale, non avente carattere distintivo”.

Il contenuto è riservato agli abbonati.