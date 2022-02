“Buon fine”, tornano a crescere le donazioni in solidarietà. A Roma record di raccolta a Tor de’ Schiavi

Può il cibo sprecato diventare una risorsa? Sì, a leggere i dati 2021 del progetto “Buon Fine”, ovvero la merce donata in solidarietà. Un dato che, dopo la flessione dello scorso anno. torna a crescere. Le cooperative di consumatori hanno donato 5642 tonnellate di derrate alimentari –in grado di generare oltre 11 milioni di pasti– per un valore pari a oltre 27 milioni e mezzo di euro. A beneficiarne 938 associazioni di volontariato in tutta Italia.



Per Unicoop Tirreno, la Coop con sede a Piombino, in provincia di Livorno, presente con 94 supermercati in Toscana, Lazio e Umbria il progetto Buon Fine nel 2021 ha coinvolto 78 negozi e 95 associazioni di volontariato. In un anno sono stati donate in beneficenza 370 tonnellate di cibo, per un valore economico di 1,8 milioni di euro e circa 350.000 pasti.



A Roma 1806 le tonnellate di prodotti raccolti e oltre 27 i pezzi donati. Record nel punto vendita in zona Tor de’ Schiavi con 10.478 euro di spesa donata.



Il 70% delle donazioni interessa prodotti freschi, particolarità del modello di spesa di Coop rispetto ad altre organizzazioni. "Un modello di donazione a chilometro zero perché immediatamente dai 680 supermercati Coop coinvolti sul territorio nazionale si raggiunge, attraverso la rete delle associazioni e grazie al lavoro di dipendenti e soci, la destinazione individuata (mensa, case di accoglienza, empori). Una rete protettiva diversa da territorio a territorio, capace di dar vita a una importante operazione di inclusione sociale", spiegano da Unicoop Tirreno.



"Inoltre - aggiungono - a fianco delle donazioni, Coop ha sviluppato nel tempo “Mangiami subito”, l’altra misura di contrasto allo spreco alimentare attraverso la vendita di prodotti prossimi alla scadenza a prezzi scontati al 50% a fine giornata. Queste ultime nel corso del 2021 ammontano a 38 milioni di euro su 836 punti vendita coinvolti. Unicoop Tirreno ha da tempo attivato una collaborazione con MyFoody, la app che offre i prodotti vicini alla scadenza con un 50% di sconto. Nel 2021 gli alimenti venduti a metà prezzo in 55 supermercati hanno raggiunto le 500 tonnellate".