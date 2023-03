Così il Campidoglio vuole salvare le botteghe storiche

Agevolazioni fiscali in particolare per quanto riguarda la tassa sugli immobili, e poi incentivi per la valorizzazione degli arredi originali e un censimento accurato di tutte le realtà presenti sul territorio cittadino, anche quelle più in periferia. È la strategia della giunta Gualtieri per trasformare le botteghe storiche romane, eccellenze in via di estinzione, in poli di attrazione turistica.

Per illustrare il piano di valorizzazione, e prendere ispirazione da esempi virtuosi europei, l’assessora capitolina al Commercio, Monica Lucarelli, è volata a Barcellona per partecipare alla Giornata internazionale dei negozi iconici nelle città europee, evento organizzato per creare strategie congiunte tra la capitale catalana e le città di Parigi, Roma e Lisbona proprio per preservare il patrimonio commerciale europeo.

Le botteghe storiche a Roma

A oggi la Capitale conta su 204 botteghe storiche ufficialmente riconosciute, attività aperte da almeno 50 anni (nei casi negozi storici di eccellenza, da almeno 70) passate di generazione in generazione e baluardo dell’artigianato e del made in Italy. La denominazione ufficiale è certificata da una commissione ad hoc dopo la verifica dei requisiti, e il Campidoglio sta lavorando a un iter che consenta di allargare le maglie del procedimento per ampliare la rete delle botteghe e includere anche quelle maggiormente periferiche. Da questo punto di vista stanno lavorando i Municipi, con proposte di creazione di appositi albi, ma l’obiettivo è uniformare il procedimento e creare un unico ecosistema che includa tutti i negozi storici della città.

“Roma è una città molto grande, ha 15 Municipi, ma la quasi totalità delle botteghe e dei negozi storici è nel centro storico - ha detto Lucarelli - dobbiamo andare a cercare i negozi storici nelle aree periferiche. Nel 2022 a Roma abbiamo avuto oltre 15 milioni di turisti, un numero molto importante con un impatto molto forte sulle attività ricettive e turistiche, non così forte per il commercio. Dobbiamo lavorare anche per gestire la concorrenza dell’e-commerce, che è sicuramente qualcosa di positivo in generale, ma nel confronto con le botteghe storiche può diventare sleale, con logiche di tassazione molto differenti”.

L'esempio di Tor di Nona e la legge regionale

Lucarelli ha quindi portato l’esempio del distretto di artigianato artistico di Tor di Nona, un quadrante del centro trasformato in un polo dedicato all’artigianato in cui i lotti sono stati messi a bando con la coordinazione di un’appposita commissione: “L’obiettivo era assegnare i lotti agli artigiani in modo da riunirli in un unico luogo - ha detto l’assessora - Tra i nostri obiettivi c’è creare altre aree di questo genere, potenziando la formazione degli operatori e incentivando il trasferimento di competenze anche ai più giovani, da unire a percorsi informativi finalizzati a far conoscere queste realtà”.

Tra i principali motivi di scomparsa delle botteghe c'è infatti la perdita delle competenze e il mancato trasferimento degli "antichi saperi" alle generazioni più giovani, cui si aggiungono le difficoltà rappresentate dal già citato boom dell'e-commerce e la concorrenza rappresentata dai centri commerciali. Il caro bollette è arrivato a dare il colpo di grazia, e se la Regione Lazio ha approvato, nel 2022, una legge per preservare le botteghe stanziando 2 milioni e 400mila euro, tocca ai Comuni mettere in atto tutte le azioni necessarie a tutelare questi esercizi, mettendo in pratica quanto previsto dal provvedimento.

Una quota delle risorse è destinata proprio al finanziamento di progetti formativi presentati dagli esercenti gli antichi mestieri e finalizzati all’erogazione di un reddito d’inserimento, alla formazione e all’aggiornamento pluriennale degli apprendisti. E ancora per la riduzione della misura o l’esenzione di canoni, per l’applicazione di agevolazioni o di riduzioni dell’aliquota dell’imposta municipale propria (IMU) e il sostegno ad interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi per consolidare la competitività e il posizionamento sul mercato delle imprese.