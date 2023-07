Caro bollette: il bonus del Comune per i cittadini romani

Grazie al fondo regionale per il rincaro energia della Regione Lazio, il comune di Roma ha dato la possibilità ai cittadini di richiedere un bonus per pagare le bollette.

La misura consiste nel dare 150 euro alle famiglie (denaro erogato da Roma Capitale attraverso bonifico bancario sul conto corrente indicato all’atto della domanda) con ISEE fino a 25mila euro per fronteggiare l’aumento del costo della luce. Per accedere al sostegno, cumulabile con altre agevolazioni, bisogna essere residenti intestatari di un contratto di utenza di energia elettrica per l’abitazione di residenza, sita a Roma o in uno dei Comuni del Lazio, alla data del 25 novembre 2022.

Per usufruire del sostegno economico bisognerà fare domanda online entro il 24 luglio.