Ex Kema di Pomezia, la Regione finanzia la bonifica di 400 mila tonnellate di rifiuti tossici

Tonnellate e tonnellate di rifiuti pericolosi potranno finalmente essere rimosse. La Regione Lazio ha deciso di concedere 2 milioni e mezzo di euro al comune di Pomezia per bonificare il sito dell’ex Kema, industria chimica fallita nel 1987 e che ha visto chiudersi solo nel 2010 un lungo procedimento giudiziario. Nel frattempo, migliaia di fusti con prodotti chimici aspettano di essere portati via, con grave danno per l’ambiente e la salute dei cittadini. Il complesso di via delle Pesche è una vera e propria bomba sanitaria che, finalmente, verrà disinnescata.

Il finanziamento

È stata la procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma ad inoltrare, il 14 novembre 2022, una richiesta urgente di finanziamento alla Regione Lazio per un totale di 2 milioni e 521 mila euro, in favore del comune di Pomezia, per provvedere alle “opere di ripristino ambientale nel sito ex Kema di Pomezia (industria chimica cessata)”.

Potenziale contaminazione

A dicembre dello scorso anno, su richiesta del comando carabinieri per la tutela ambientale di Roma, si è svolto un sopralluogo al quale hanno preso parte il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Lazio, il comune di Pomezia, i vigili del fuoco, Arpa Lazio e la polizia locale pometina. Nell’occasione, i tecnici dell’Arpa hanno prelevato un campione di acque sotterranee dal pozzo interno allo stabilimento e quattro campioni di terreno top soil. Un mese dopo circa, a metà gennaio 2023, arrivava la comunicazione della prefettura di Roma “di potenziale contaminazione” dei luoghi dove sorge l’ex Kema.

Le opere di bonifica

Le prime operazioni di bonifica risalgono al 2005 ma si parla di piccoli interventi, per un totale di 300 mila euro circa di lavori. In quell’occasione, il comune di Pomezia aveva rimosso e smaltito circa 120 mila tonnellate di rifiuti stoccati all’interno dello stabilimento. Poca cosa, però, rispetto alle 520 mila tonnellate presunte. Il comune di Pomezia ha quindi stimato che nel sito dell’ex Kema ci sia ancora “una quantità di rifiuti pari a circa 400 mila tonnellate”. Per rimuovere il tutto e bonificare il sito, l’amministrazione comunale ha chiesto e ottenuto dalla Pisana due milioni e mezzo di euro.

I tempi

I lavori non cominceranno a breve. Come detto, dopo il fallimento della fabbrica c’è stato un processo conclusosi con la sentenza della corte d’Appello di Roma ad ottobre 2010 con la quale si obbligava il titolare della società che gestiva la fabbrica ed altri soggetti a bonificare l’area. Operazione, ovviamente, mai realizzata. Per questo, trattandosi di un’anticipazione delle somme necessarie al comune di Pomezia per gli interventi sostitutivi in danno del soggetto responsabile, la Regione Lazio ha stabilito alcune modalità e termini di erogazione del finanziamento.

Gli obblighi del comune di Pomezia

L’erogazione delle anticipazioni delle spese del finanziamento da parte della Regione Lazio sarà subordinata “all’accettazione formale e incondizionata” da parte del comune di Pomezia di alcuni impegni ben precisi. L’amministrazione dovrà emettere ordinanze comunali o provinciali di diffida nei confronti dei responsabili dell’ex Kema. L’ordinanza dovrà essere notificata ai proprietari e agli altri soggetti “interessati per l’abbandono, il deposito incontrollato di rifiuti e di inquinamento del suolo, sottosuolo e delle acque”. Il comune dovrà poi presentare un progetto per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica ed avviare, contestualmente, le “iniziative legali occorrenti per il recupero delle somme anticipate”. La Pisana, insomma, vuole assicurarsi che, prima o poi, chi è stato condannato paghi i danni, rientrando così di questo investimento da due milioni e mezzo di euro.

Quale futuro?

Negli anni passati il comune di Pomezia aveva più volte manifestato l'intezione di acquisire il sito, una volta bonificato, e riconsegnarlo alla cittadinanza. Diverse sono le idee sul tavolo, come quelle riguardanti la green economy. Prima servirà, ovviamente, una variante urbanistica per dare, così, un nuovo scopo ad una fabbrica che da anni minaccia la salute dei cittadini pometini.