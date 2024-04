Bnl Bnp Paribas conferma la partnership con la Festa del Cinema di Roma

Per il diciannovesimo anno consecutivo la BNL BNP Paribas sosterrà come Main Partner la Festa del Cinema di Roma con la nuova edizione in programma all'Auditorium Parco della Musica dal 16 al 27 ottobre 2024.

Il supporto alla rassegna della Fondazione Cinema per Roma è in linea con la strategia della banca per sostenere la crescita degli eventi in più campi dal cinema alla cultura, dall'arte allo sport. Ne sono testimonianze le storiche partnership come i Nastri d’Argento, o “Rendez-vous”, festival del nuovo cinema francese, rassegna cinematografica organizzata dall’Institut Français Italia; del “Cinema in Piazza”, la rassegna dell’Associazione Piccolo Cinema America; di Visioni dal Mondo, il festival internazionale dedicato al cinema documentale.

Inoltre la collaborazione fra banca e Fondazione Cinema per Roma ha portato al restauro e alla prossima apertura del Cinema Azzurro Scipioni, luogo emblematico dei film d’autore internazionali a Roma.

Claudia Cattani, Presidente di BNL BNP Paribas ha dichiarato: "Accolgo con soddisfazione il rinnovo di questa partnership che si fonda su importanti tratti comuni: noi siamo una Banca nazionale, parte di un grande Gruppo internazionale, con la propria Direzione Generale orgogliosamente basata nella Capitale; allo stesso modo la Festa del Cinema di Roma è per la Città l’evento cinematografico che, attraendo grandi autori, registi e attori italiani e mondiali, mette Roma al centro del mondo del cinema e della cultura. In 19 anni insieme, abbiamo scritto la storia di questa Manifestazione, in coerenza con il nostro impegno - da oltre 80 anni con più di 5000 film sostenuti - al fianco dell’industria cinematografica per il suo valore artistico, sociale ed economico".