Birra del Borgo licenzia 42 lavoratori: sciopero nell'osteria di Prati

Fuochi e piastre spenti, spillatrici ferme, grembiuli riposti in cucina e il sit-in davanti all’ingresso dell’Osteria. E’ la protesta dei lavoratori del locale di Prati di Birra del Borgo che ieri sera hanno scioperato per mezz’ora, dalle 21 alle 21.30, contro i licenziamenti decisi dall’azienda.

Sciopero nell'Osteria di Birra del Borgo

Il birrificio artigianale nato nel 2005 a Borgorose, in provincia di Rieti, e acquisito sei anni fa dalla multinazionale Ab InBev, va verso un “intervento di riassetto operativo e riorganizzativo” che non risparmia alcun reparto: quello commerciale e marketing saranno soppressi; i reparti People, Lab e Plant Area riorganizzati; cesseranno poi le attività dei due locali di Roma ossia l’Osteria e il Bancone di Piazza Bologna. 42 lavoratori licenziati su 70. Da qui la protesta e lo sciopero proclamato dalle Clap, Camere del lavoro autonomo e precario, e Usb.

“Siamo stati travolti da una procedura di licenziamento collettivo della quale non ci hanno spiegato praticamente nulla. Non sappiamo se ci sono potenziali acquirenti o no, non sappiamo nemmeno quando di preciso chiuderà il locale e quale sarà la nostra fine. L’azienda - racconta uno dei lavoratori a RomaToday - non sta rispettando i nostri diritti”.

La protesta dei lavoratori di Birra del Borgo contro i licenziamenti

“I licenziamenti di Birra del Borgo stanno delineando una grave crisi occupazionale, questa è una procedura di licenziamento collettivo intorno alla quale regna l’incertezza più assoluta. I lavoratori - denuncia durante il presidio Emanuele de Luca, coordinatore delle Clap - non sanno cosa capiterà loro domani, in un periodo storico così particolare e in un settore funestato da tempo da problemi e mancanza di diritti, dove il lavoro nero e grigio la fanno da padroni. Questa sera abbiamo deciso di fare uno sciopero, anche questa una conquista, per dire no ai licenziamenti indiscriminati”. Rincara la dose Massimo Pedretti, di Usb Lavoro. “L’avvento della multinazionali anche nel settore della ristorazione si rivela come sempre un boomerang che va ad impattare negativamente sulle vite dei lavoratori. Chiediamo rispetto per le 42 persone travolte dalla procedura di licenziamento, non è accettabile che si possano annientare le vite di chi in due anni di pandemia ha già perso parte del salario e del proprio futuro con un colpo di spugna per riorganizzazioni aziendali o perchè si è deciso di diversificare il mercato. L’obiettivo - aggiunge Pedretti - non deve essere il fine, ma il fine deve essere il lavoro: lavoro inteso come aumento salariali e garanzie contro sfruttamento e precarietà”.

Licenziamenti Birra del Borgo: "Vogliamo chiarezza su futuro lavoratori"

Nella mezz’ora di sciopero i lavoratori dell’Osteria di Birra del Borgo hanno incassato la solidarietà dei clienti del locale, fuori qualcuno si è affacciato dalla finestra per ascoltare le ragioni della protesta. Chiarezza sul futuro, contratti migliori e tempi indeterminati: queste le richieste messe nero su bianco nel volantino distribuito. Lo sciopero, “un primo passo di un percorso che sarà sicuramente lungo e accidentato” - ammettono dalle Clap. “Lavoreremo affinché questa lotta possa avere successo ed essere da esempio per le tante crisi che purtroppo si apriranno nella crisi pandemica”.