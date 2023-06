Eur spa approva il bilancio: i numeri tornano positivi dopo due anni

Eur Spa ha chiuso l'esercizio 2022 con un utile di 433.000 euro, dopo che nel 2021 aveva chiuso con una perdita di quasi 43 milioni di euro. Il documento è stato approvato dal cda della società partecipata al 90% dal Mef e al 10% da Roma Capitale e il prossimo passo sarà il voto dell'assemblea degli azionisti.

Come fa sapere l'ente, il bilancio evidenzia un risultato positivo che riporta la Società in pareggio con un anno di anticipo rispetto a quanto indicato nel Piano Industriale quinquennale, che prevedeva il raggiungimento del breakeven nell’esercizio 2023.

La gestione reddituale e degli investimenti, escludendo le poste straordinarie, raggiunge per il primo esercizio dal 2020 l’equilibrio finanziario, producendo un flusso di cassa positivo di 1,632 milioni di euro, "a conferma degli sforzi compiuti dal management per assicurare una proficua gestione finanziaria" fa sapere Eur Spa. Per effetto dell’aumento di capitale di 93 milioni euro da parte dei Soci, perfezionatosi nel mese di dicembre 2022, che ha permesso di avviare un profondo rilancio della Società, la liquidità al 31 dicembre 2022 ammonta a 104,778 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria netta passa da -2,794 milioni di euro del 2021 a +85,567 milioni di euro del 2022.

L’operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario per 93 milioni di euro, inserita nel Piano Industriale, ha rappresentato "un passaggio fondamentale per riportare la società su una traiettoria di crescita sostenibile - si legge ancora nella nota - e soprattutto di utilità pubblica di lungo termine, permettendo di avviare una solida e significativa politica di investimenti, pari a 120 milioni di euro, necessaria a rilanciare e sviluppare pienamente i settori di business immobiliare, congressuale e di gestione del verde. L’obiettivo ultimo è riqualificare e rilanciare un’area strategica della Capitale e crescere nel mercato del turismo congressuale e d’affari, soprattutto in prospettiva dei prossimi grandi eventi internazionali del Giubileo 2025 ed Expo 2030".