Dal Flaminio a Corviale, le biblioteche diventano pit stop per i rider

Le biblioteche di Roma diventano aree di sosta e ristoro per i rider della città. Sedici pit stop nei quali fermarsi per riposare, rifocillarsi, utilizzare servizi igienici e ricaricare i propri smartphone. L'Assemblea capitolina ha approvato una delibera su proposta della maggioranza, prima firmataria la consigliera del Partito Democratico Erica Battaglia, chiamata "Sos Rider" che punta a dare un supporto ai circa 6.000 lavoratori che a Roma consegnano cibo e altri prodotti a domicilio.

Le biblioteche di Roma aprono le porte ai rider

"Oggi con questa proposta di iniziativa consiliare iniziamo a dare una prima risposta e un bel segnale di sostegno a figure professionali, come quelle dei Riders, che scontano la difficoltà a trovare un pieno riconoscimento. Vogliamo avviare un percorso di supporto per questi lavoratori, che non possiamo più considerare 'nuovi', che operano in un settore che si è ampliato dopo la pandemia, rappresentando un servizio ormai familiare per cittadini e turisti, ma anche di sostegno alle entrate economiche di molti esercizi commerciali della nostra città” - ha commentato Battaglia parlando di primo passo per dare maggiori tutele a un lavoro duro, faticoso, che si svolge per la maggior parte del tempo su strada, con qualsiasi condizione di tempo. Un risultato ottenuto grazie alla sinergia tra Comune, sindacati e Biblioteche di Roma. “Stiamo lavorando per dotare i punti ristori di rastrelliere per bici, cassette di pronto soccorso e kit di riparazione per le bici. E' un atto di civiltà, di cui Roma si fa promotrice e che desideriamo proseguire con la stesura di un Protocollo di Intesa che coinvolga le istituzioni, Roma Capitale, Regione Lazio, Città metropolitana, i sindacati e le parti datoriali. Vogliamo dare un sostegno a persone e lavoratori che - ha aggiunto la consigliera Dem - svolgono un servizio importante e a cui tutti dobbiamo qualcosa".

Dal centro alla periferia le prime 16 aree Sos rider sono nelle biblioteche: Flaminia, Villa Leopardi e Tulli de Mauro in II Municipio; Vaccheria Nardi, Giovenale e Aldo Fabrizi in IV; Mameli in V; Collina della pace in VI; Raffaello e Rugantino in VII; Laurentina in IX; Sandro Onofri in X; Corviale e Colli Portuensi in XI; Villino Corsini in XII e Casa del Parco in XIV.

La delibera SOS rider

“È davvero un'ottima notizia l'approvazione della delibera SOS Rider da parte dell'assemblea capitolina. Un atto con lo scopo di fare un passo avanti nella tutela dei lavoratori e delle lavoratrici del settore delle consegne a domicilio. Sono ancora troppe le lacune normative nazionali e comunitarie su un settore in forte espansione, specialmente dopo la pandemia, che a Roma conta migliaia di impiegati, perciò questo provvedimento, frutto del lavoro condotto con le organizzazioni sindacali, ci è sembrato urgente e necessario” - il commento dell’assessora al Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli.

Soddisfatti i sindacati. “L’approvazione di Sos rider da parte dell'assemblea capitolina è una notizia che ci riempie di soddisfazione e un obiettivo a cui abbiamo partecipato con convinzione: già nel 2021, con l'apertura della nostra ‘Stazione Lavoro’, ci siamo posti il tema di offrire un luogo di ristoro a una categoria di persone esposte costantemente al traffico e alle intemperie. Non possiamo che essere felici se questa rete si amplia” - dichiara il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, aggiungendo che “il nostro auspicio è che le 16 biblioteche che saranno messe a disposizione per i rider diventino luoghi non soltanto di ristoro, ma di unione umana, di aggregazione. L'unione tra i ciclofattorini può portare importanti risultati e cambiare il vissuto di molte persone, oggi alle prese con un lavoro solitario e con un algoritmo”.

"Siamo soddisfatti per aver contribuito all'elaborazione di un progetto che vede i Rider di Roma avvalersi di spazi di ricovero e aggregazione presso sedici biblioteche comunali, dove potranno ripararsi dal clima avverso, ricaricare i propri strumenti di lavoro, ossia cellulare e bike, e accedere ai servizi culturali. Ringraziamo la consigliera Erica Battaglia per aver creduto in questo progetto, sostenendolo fin da subito. Con questo atto- precisa la Filt Cgil- Roma diviene la prima amministrazione a livello nazionale a riconoscere una simila opportunità a questa categoria di lavoratrici e lavoratori. Da oggi inizia la fase di discussione per la concreta realizzazione del progetto, anche attraverso protocolli tra le parti sociali, in collaborazione con gli assessorati lavoro e cultura. Auspichiamo che 'SOS Rider' rappresenti soltanto l'inizio di una proficua collaborazione con il Comune per ragionare di mobilità e sicurezza sulle vie romane, pensando non solo ai Rider ma a tutti coloro che, a Roma, lavorano nei settori della logistica e del trasporto delle merci".

“La salvaguardia e il benessere di ogni singolo cittadino - hanno aggiunto il capogruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco, Giorgio Trabucco, e il vicepresidente della Commissione Cultura e Lavoro, Rocco Ferraro - è un preciso dovere di un amministratore, la delibera di oggi va proprio in questa direzione sostenendo una categoria ancora scarsamente tutelata, un risultato che ci vede molto soddisfatti".