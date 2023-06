La BCC di Roma premia 172 diplomati e laureati

Presso la sede della BCC (Banca di Credito Cooperativo) di Roma in viale dell’Oceano Indiano si è tenuta la cerimonia di premiazione di 172 ragazze e ragazzi che si sono laureati o diplomati nel 2022 con eccellenti risultati.

L’evento organizzato dal Laboratorio Giovani Soci della BCC di Roma ha visto la consegna di un premio in denaro agli studenti premiati per i loro sforzi e risultati. Durante la serata è intervenuto anche Luigi De Seneen, esperto di formazione, che ha spiegato ai ragazzi come valorizzare al meglio le proprie professionalità e il proprio curriculum sui social, in particolare su LinkedIn.

Presenti alla cerimonia il Presidente di BCC Roma Maurizio Longhi, il Presidente Onorario Francesco Liberati, il Direttore Generale Gilberto Cesandri e il Vicedirettore Generale Vicario Francesco Petitto.

"L’istruzione e la conoscenza sono le risorse fondamentali" dichiara Longhi che sottoliena come BCC Roma, tenendo fede alla sua missione solidaristica e cooperativistica “ritiene di fondamentale importanza investire sul capitale culturale del nostro Paese, per costruire preziosi presupposti affinché ragazzi e ragazze che si vogliono impegnare possano farlo senza dover andare all’estero”.