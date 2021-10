Commercio, Fdi chiede proroga di 12 mesi per OSP di bar e ristoranti

Serve altro tempo a bar, ristoranti e tavole calde per risollevarsi dalla crisi, ma soprattutto spazio che con le restrizioni Covid viene loro meno. Il 31 dicembre scadono infatti i permessi che riconoscono l’occupazione di suolo pubblico alle attività di ristorazione capitoline, un provvedimento che il Campidoglio concesse per aiutarle nella ripresa, ancora in corso.

Un percorso ancora lungo, per cui i ristoratori e i gestori di attività chiedono ora una proroga sull’OSP, raccolta in queste ore da Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina, con la richiesta di una proroga di almeno 12 mesi per la deroga su Osp.

"Come Fratelli d'Italia siamo fortemente d'accordo con l'appello delle associazioni di categoria degli esercenti che hanno chiesto di prorogare la norma sulle deroghe per le occupazioni di suolo pubblico", dichiarano Andrea De Priamo, capogruppo uscente di Fratelli d'Italia in Assemblea Capitolina, e Maurizio Forliti, responsabile settore Commercio del Coordinamento Romano di Fratelli d'Italia. “Sicuramente serve un monitoraggio complessivo per verificare eventuali eccessi, così come una revisione del catalogo arredi per garantire decoro ed uniformità dei dehors. Ma non ci sono dubbi che la deroga, per la quale già ci battemmo in aula, è stata un provvedimento importante per dare respiro a un settore duramente colpito dalla emergenza covid e che ha ridato colore e movimento alla Capitale in un momento difficile. Interrompere ora significherebbe mandare ulteriormente in crisi molte attività, e per questo ci batteremo in ogni modo affinché ciò non accada".

Un appello arriva anche da Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. “Per la ristorazione romana, ancora in grande difficoltà economica nonostante un primissimo e timido rilancio delle attività, è necessario prorogare questo provvedimento perché gli spazi esterni acquisti hanno comunque permesso alle imprese di ripartire” - sottolinea il presidente Claudio Pica.

Tra il 2019 e 2020 a Roma hanno chiuso 1000 aziende, senza proroga, secondo l’associazione di categoria, “si rischia di far perdere a bar e ristoranti della Capitale 40 milioni di euro al mese e migliaia di posti di lavoro nel 2022”.