Bando vigilantes, tutto rimandato (almeno) fino al 10 maggio

Tutto rinviato al 10 maggio quando il Tar entrerà nel merito della questione per risolvere, una volta per tutte, la vicenda relativa al “bando vigilantes”. La Regione Lazio ha disposto una nuova sospensione dell’appalto da 90 milioni di euro che servirà per garantire la sicurezza nelle pubbliche amministrazioni dei territori, compresi edifici comunali e i municipi di Roma. Dopo una serie infinita di ricorsi, modifiche e pronunce del Tar, quella di maggio sembra essere la data chiave che potrà sbloccare, finalmente, un’impasse quanto meno grottesca.

Il bando

La gara è divisa in sette lotti. I primi cinque riguardano il servizio di vigilanza armata mentre gli altri due quello di guardiania. I servizi di vigilanza armata previsti nell’appalto sono divisi in sei categorie. C’è la vigilanza armata fissa, diurna e notturna, con piantonamento dei luoghi da monitorare. Inoltre, nell’appalto è prevista anche la vigilanza ispettiva esterna e interna, con ronde effettuate tramite pattuglia mobile. Nei servizi sono compresi anche la telesorveglianza e televigilanza con pronto intervento, il trasporto valori ed il servizio di manutenzione degli impianti di vigilanza.

Questi due ultimi punti sono stati tra quelli maggiormente criticati dalle ditte interessate dal bando, visto che in pochissime sono dotate del servizio di portavalori. Inoltre, non è mai stato reso noto in che condizioni sono gli impianti di vigilanza nelle strutture dove andranno ad operare i vigilantes. Un dettaglio non da poco visto che chi vincerà il bando dovrà occuparsi della manutenzione delle apparecchiature.

Rinvii e sospensioni

I rinvii cominciano a gennaio 2019, con l’accoglimento, da parte del Tar, dell’istanza cautelare proposta dalla Gia.Ma. Srl, un’importante azienda di vigilanza. La Regione Lazio è intervenuta decidendo di riprendere in mano gli atti di gara e modificarli. Tra i cambiamenti più importanti c’era lo spostamento del termine ultimo della presentazione delle domande dall'8 febbraio al 27 marzo 2023. Prima, però, ovvero il 23 marzo, il Tar interveniva con una nuova sospensione.

Le mancanze

Nell’ultima pronuncia si spiegava che mancava la “puntuale identificazione delle amministrazioni pubbliche destinatarie delle convenzioni quadro e degli elementi che consentono la formulazione delle offerte”. In sintesi, non era dato sapere i luoghi dove andare a prestare il servizio di vigilanza. Mancavano anche garanzie per i lavoratori che rischiano di vedere i loro stipendi tagliati e ridimensionati. Per questo, il Tar del Lazio ha di nuovo sospeso il bando in via cautelare, fissando la camera di consiglio per il 5 aprile. Contestualmente, la Regione Lazio sospendeva il bando, in attesa di conoscere le decisioni del tribunale che il 10 maggio tratterà, quindi, “le questioni in sede di cognizione di merito”. L’ultimo atto, si spera, di una storia che, ormai, si protrae da dicembre dello scorso anno quando, tra mille polemiche, era stato pubblicato il bando.