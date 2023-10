La Camera di Commercio di Roma pubblica il bando per il sostegno alle imprese

Fino a 40 mila euro di contributi per le aziende, associazioni e privati. La Camera di Commercio di Roma ha emanato il bando per il “sostegno alla competitività delle imprese per lo sviluppo economico del territorio 2023”. Si tratta della seconda edizione di questo bando che mira ad aiutare il tessuto produttivo di Roma e provincia.

Il bando

La misura consiste in un contributo pari al 50% delle spese, fino al tetto massimo di 40mila euro, a favore di progetti per il sostegno alla competitività delle imprese e per lo sviluppo economico del territorio. Sono stati stanziati in tutto 2 milioni di euro, con mezzo milione destinato in via esclusiva a progetti connessi al Giubileo 2025.

Per gli altri progetti è previsto un fondo di 300 mila euro per ogni settore previsto dal bando. Verranno quindi presi in considerazione progetti per le piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali e per il miglioramento delle condizioni ambientali. Finanziati anche progetti per l’orientamento al lavoro e alle professioni così come gli interventi di supporto alla digitalizzazione delle imprese del territorio. Infine, anche sulla scia del Maker Faire, sono stati previsti 300 mila euro per la creazione di imprese di start up. Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 14:00 del 16 ottobre 2023 ed entro le ore 14:00 del 16 novembre 2023, in modalità telematica.

Il progetto per cui si presenta domanda di contributo deve essere destinato alle imprese del territorio di Roma e provincia e deve svolgersi in uno dei settori di intervento previsti. Inoltre, l’intervento deve essere senza fini di lucro e non deve essere suscettibile di sfruttamento imprenditoriale diretto da parte del soggetto richiedente. Il progetto deve svolgersi nel territorio di competenza della Camera di Commercio di Roma anche se possono, comunque, essere presentate domande di contributo per progetti che, pur non svolgendosi interamente nel territorio di competenza della Camera, evidenzino in modo palese le positive ricadute a favore del tessuto produttivo di Roma e provincia e delle imprese del territorio.