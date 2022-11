La Camera di Commercio di Roma premia l'imprenditorialità femminile

Fino al 20 dicembre restano aperte le candidature per partecipare al “Bando Idea innovativa, la nuova imprenditorialità al femminile”, l'iniziativa della Camera di Commercio di Roma e del suo Comitato per l’Imprenditoria femminile.

Il bando, giunto alla decima edizione, premia le idee imprenditoriali più innovative e competitive ed è rivolto alle micro, piccole e medie imprese femminili operanti sul territorio di Roma e provincia che intendono realizzare un progetto imprenditoriale contraddistinto dall’originalità dell’attività svolta e/o dall’innovatività del processo produttivo, del prodotto o del servizio offerto, degli strumenti di commercializzazione o di assistenza alla clientela. Al 30 settembre 2022 sono 98.187 le imprese femminili registrate a Roma e provincia, pari al 21,6% del totale delle imprese romane. Aziende “in rosa” che crescono a un ritmo maggiore della media italiana visto che il tasso di crescita nei primi 9 mesi del 2022, nella Capitale, è stato dell’1,96% rispetto all’1,05 della media nazionale.

Il premio consiste in un contributo economico fino a un massimo di 5mila euro ed è costituito, per ciascuna impresa vincitrice, da un contributo pari al 50% delle spese riconosciute ammissibili (tra queste, ad esempio, macchinari e attrezzature e beni strumentali direttamente pertinenti alla realizzazione del progetto; spese per materiali di prova, realizzazione di prototipi e collaudi finali; registrazione di brevetti internazionali; azioni di marketing e comunicazione.

Le imprese partecipanti all’iniziativa devono essere iscritte alla Camera di Commercio di Roma e in possesso di vari requisiti, tra cui: denuncia di inizio attività; regolare versamento del diritto annuale; assenza di protesti; se imprese individuali, avere il titolare donna. Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Il Presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti ha dichiarato che l'imprenditoria femminile rappresenta una componente vitale e strategica del tessuto produttivo locale e nazionale. I dati ci dicono che, nel nostro territorio, le imprese rosa continuano ad aumentare più della media nazionale, e questo lo dobbiamo al coraggio e alla passione di tante donne impegnate, quotidianamente, a favore del benessere della comunità economica e sociale. La nuova edizione del bando “Idea innovativa” è la conferma del nostro costante impegno a supporto delle aziende femminili esistenti e di quelle in start-up. Le donne rappresentano, insieme ai giovani, una delle componenti su cui puntare, nel nostro territorio come in tutto il Paese, per ritornare con decisione su un percorso di crescita”.