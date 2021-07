Ater mette a bando (permanente) on line i locali commerciali

“Con questo bando si attiva un ulteriore strumento per rilanciare il tessuto socioeconomico dei nostri quartieri e rendere produttivi tanti locali rimasti chiusi per troppo tempo”. Queste le parole di Andrea Napoletano, direttore generale di Ater per annunciare il nuovo bando dell’ente regionale.

È il primo bando permanente on line per la locazione di immobili extraresidenziali. Nell’elenco, per ora, sono contenute 22 unità disponibili ma gli immobili verranno integrati ogni settimana. Il bando, diviso per centro e periferie, è contenuto all’interno del sito internet di Ater, dove, tramite pec è possibile effettuare un’offerta sulle strutture di maggiore interessa.

La procedura annunciata nei giorni scorsi ha una duplice finalità. Da un lato consente di effettuare la propria offerta senza il timore di contagio da Covid-19 e usando un computer. Dall’altro permette di aggiornare la lista degli immobili disponibili, ogni qualvolta le strutture tornano nel patrimonio dell’ente. Per Ater: “Il rilancio e la riqualificazione di molti quartieri si riaccende rialzando le tante serrande chiuse da tempo”.