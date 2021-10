Online i bandi della Fondazione Baroni, 300mila euro a sostegno della disabilità

La fondazione Giovan Battista Baroni pubblica online i bandi 2021 dedicati all’assistenza, alla ricerca, allo sport e alle borse di studio. 15 dicembre il termine ultimo per presentare la domanda. Obiettivo, il sostegno alla disabilità motoria e neuromotoria. La fondazione, infatti, da oltre quarant’anni si mobilita a livello sociale per sostenere concretamente tutte quelle realtà che contribuiscono a migliorare la vita dei più fragili.

Per il 2021, i bandi ammontano a 300mila euro complessivi, di cui 100mila destinati ad iniziative di assistenza, 70mila per attività sportive e, 30mila, da investire in uno o più progetti di dottorati di ricerca nell’ambito delle neuroscienze e della solidarietà sociale, in particolare a Roma. Anche quest’anno si conferma portabandiera dell’iniziativa Edoardo Giordan, campione paralimpico reduce dalle Paraolimpiadi di Tokyo e testimonial della fondazione.

Nel corso degli anni, le attività della fondazione Baroni hanno consentito la realizzazione di importanti progetti, coinvolgendo enti di ricerca e associazioni di prestigio che ogni giorno combattono in prima linea per il benessere dei cittadini, come per esempio la fondazione Santa Lucia, Sant’Andrea onlus, Raggio di Sole onlus, Fondazione Serena centro clinico NeMo, Arca Comunità il Chicco onlus, Istituto Don Calabria, Fondazione Hopen onlus, Giovani e Tenaci Asd, Blu Aliké Asd, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Fondazione Sapienza, Un Sorriso per Tutti, I Paguri Onlus, No all’Autismo, Coes, Wheelchair Tennis Roma, Loic Francis.

Maggiori informazioni sono reperibili al link "https://www.fondazionebaroni.it/bandi.html".