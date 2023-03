Il punto di riferimento per gli appassionati di automotive, a Roma

Scegliere un’auto, nuova oppure usata, e che sia garanzia di qualità è diventato sempre più difficile vista l’elevata concorrenza nel settore automotive.

L’obiettivo di qualsiasi automobilista è, però, scegliere soluzioni che siano vantaggiose sì ma anche efficienti, e per tale ragione è fondamentale rivolgersi solo ed esclusivamente a professionisti del settore.

Automobili Zupi: la concessionaria plurimarche

Automobili Zupi è la concessionaria plurimarche nata da un’idea e dalla passione per il settore automotive dell'imprenditore Fabio Zupi, classe '96.

Qui, la cura del cliente e la scelta accurata delle vetture sono la base dell'attività dell'azienda, il cui obiettivo è soddisfare le esigenze di qualsiasi automobilista, romano e non.

L’azienda offre sia auto nuove, km 0, sia usate e, in più, dà la possibilità di garanzia anche sull'usato selezionato. Tutte le vetture sono visibili e visionabili nello showroom e in pronta consegna.

I servizi offerti da Automobili Zupi sono:

acquisto dell’usato

finanziamenti personalizzabili in sede

passaggi di proprietà in sede

noleggio a lungo termine disponibile.

Le vetture vengono consegnate dopo una serie di scrupolosi controlli, eseguiti dalla rete di tecnici di fiducia, e con la certificazione del chilometraggio in fattura.

Automobili Zupi è in prima linea con le più recenti normative di prevenzione Covid-19; infatti, in aggiunta ogni auto viene igienizzata con sostituzione del filtro abitacolo per garantire una maggiore tutela e sicurezza.

Inserendo il nome all'interno dell'azienda ci si mette in gioco personalmente, perché l’obiettivo è fidelizzare i clienti in un mondo sempre più digitale, creando però anche un rapporto umano.

Automobili Zupi vi aspetta per farvi scoprire tutte le promozioni in essere.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare lo 06-85385114 oppure il numero cellulare 331/4213599, o ancora scrivere un'email a: info@automobilizupi.it