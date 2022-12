Piste da rally, per i suv e le auto radiocomandate: a Vallelunga si progetta il futuro

In futuro i proprietari dei suv potrebbero avere uno spazio dove scatenare i loro bolidi, troppo spesso soffocati dal traffico cittadino o dagli ingorghi del raccordo. L’Aci ha infatti preparato tutti i documenti necessari per chiedere alla direzione ambiente della Regione Lazio la valutazione di impatto ambientale in merito al progetto di ampliamento dell’autodromo di Vallelunga, nel comune di Campagnano di Roma. La società dell’automotive vuole infatti rivoluzionare la struttura, inserendo novità e realizzando nuovi servizi per quello che è, a tutti gli effetti, il punto di riferimento degli appassionati di motori della regione.

Un autodromo d’eccellenza

L’intervento riguarda il completamento funzionale dell’autodromo di Vallelunga, un progetto che presuppone l’attuazione di una variante urbanistica al piano regolatore generale per realizzare un ampliamento della “Zona F4”, quella dedicata a “servizi ed impianti di interesse generale”. L’Aci è già proprietaria di quei lotti di terreno e, soprattutto, l’intervento verrà realizzato senza alcun onere economico per il comune di Campagnano di Roma e senza procedure espropriative. L’obiettivo del progetto è quello di rendere il polo di Vallelunga un’eccellenza di livello internazionale per la ricerca e lo sviluppo nel settore automotive.

Il progetto prevede l’ampliamento della superficie dell’autodromo per la realizzazione di ulteriori tracciati, di cui due sterrati (pista rally e pista suv) ed uno asfaltato (pista kart), e l’esecuzione di una serie di interventi per potenziare i servizi e le infrastrutture dell’autodromo, al fine di migliorare l’offerta sportiva.

Pista rally

Uno degli interventi previsti riguarda la realizzazione di un tracciato destinato ad eventi rally, che verranno disputati su una pista sterrata che verrà ricavata utilizzando i sentieri già esistenti posti nella zona nord del complesso di Vallelunga, al di là dell’ampia via di fuga della famosa curva “Cimini”. Molta attenzione al verde, specialmente in relazione alla realizzazione dei parcheggi. È prevista la piantumazione di 30 alberi e la messa a dimora di 113 piante scelte tra le specie sempre verdi ad alto potere assorbente. Ci sarà anche un’area di quasi 400 metri dedicata agli amanti del barbecue.

Pista suv

Il progetto prevede un tracciato che sarà dedicato a manifestazioni ed eventi dedicati agli sport utilty vehicle, ovvero i suv. La pista avrà una lunghezza di poco più di due chilometri. Anche per questo ambito di intervento sono state pensate alcune opere a corredo, come un’area barbecue di 680 metri quadrati e un punto per il noleggio di biciclette.

Pista kart

Il terzo intervento è composto da un ulteriore tracciato di gara, destinato alle gare tra veicoli che spesso hanno costituito il trampolino di lancio per giovani futuri piloti: i kart. Si tratta di una vera e propria pista, che verrà realizzata nell’angolo sud-est di Vallelunga, nella zona rialzata posta al di sotto del centro guida sicura. Sarà realizzata una nuova via di accesso dalla strada di variante a sud che consentirà l’accesso diretto al paddock.

Pista modelli

Sarà anche realizzato, in uno dei paddock già ricompresi nel perimetro dell’autodromo, un circuito “in miniatura” per disputare gare tra automodelli radiocomandati. L’area di intervento per la nuova piccola pista trova posto nell’attuale paddock 13, posto nella zona ovest del complesso di Vallelunga, lungo la via della Mola Maggiorana. La pista avrà una lunghezza di 350 metri ed una larghezza media di 4. L’intervento sarà completato con un blocco polifunzionale come per le piste Rally e SUV e con un piccolo fabbricato che ospiterà gli uffici di gara al piano terra ed un palchetto piloti aperto nella parte superiore.

Polo della mobilità

Nel progetto si prevede la realizzazione di un edificio che ospiterà uffici disposti su due livelli. Nell’area rialzata e pavimentata posta al centro del complesso dell’autodromo di Vallelunga, a fianco dell’esistente centro congressi, sorgerà quindi il nuovo “Polo della Mobilità”. Si tratta di una struttura di mille 500 metri quadrati a fianco della quale sarà realizzato un ampio deposito con guardiania

Tribune

Visto che con tutte queste migliorie è atteso un pubblico maggiore rispetto al passato, nel progetto si è pensato anche ad un incremento del numero di posti a sedere per gli spettatori del circuito di Vallelunga. L’obiettivo è quello di raddoppiare l’attuale capienza, da 1200 a 2400 posti, mediante la realizzazione di una nuova tribuna coperta di fattura e dimensioni similari a quella recentemente realizzata.

Altri interventi

Nel progetto si sottolinea anche la volontà di realizzare un’elisuperficie, per favorire l’intervento dei mezzi di soccorso durante gli eventi. Inoltre, si vuole costruire un ponte pedonale che attraverserà il circuito partendo dal paddock 0. Infine, nella zona sud-est, è prevista la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico di quasi 15 mila metri quadrati.