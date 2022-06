Tap&Go anche sull'autobus: si paga il viaggio senza timbrare il biglietto

Passa per il centro storico il primo autobus che permette di viaggiare senza obliterare il biglietto. Un lettore contactless è infatti stato montato sulla linea 51 e, per i prossimi 15 giorni, consentirà di effettuare il pagamento direttamente con la propria carta.

Una sperimentazione da estendere a tutta la flotta ATAC

L’iniziativa, nata da una collaborazione con Mastercard, fa parte di un progetto che mira a dotare l’intera flotta di superficie di lettori contactless. Il successo di Tap&Go in metropolitana, ha convinto ATAC ad estenderlo anche al servizio di superficie. A bordo sarà presente personale ATAC per illustrare l’iniziativa ai passeggeri, assisterli e valutare il loro gradimento.

La fase sperimentale consentirà di ottimizzare il servizio e di testare i dispositivi in esercizio, quindi in condizioni reali. Come accennato, la sperimentazione è destinata ad essere implementata su tutta la flotta di superficie. Obiettivo, quest’ultimo da realizzare a partire dal prossimo ottobre fino alla termine del 2022.

Una semplificazione per i cittadini

“È un’altra giornata importante per il trasporto pubblico perché “Tap&Go” rappresenta una semplificazione per i cittadini – ha commentato l’assessore ai trasporti Eugenio Patanè prima bisognava andare in giro per la città, per edicole e tabaccai, a cercare i biglietti. Da adesso in poi con il proprio telefonino e la propria carta di credito si potrà salire sull’autobus, pagare ed essere immediatamente in regola.

“Con questa tecnologia inoltre abbiamo un’accessibilità migliore, recuperiamo efficienza e parte di quell’evasione tariffaria che spesso è stata deleteria per l`azienda” ha aggiunto Patanè, presente all’inaugurazione del nuovo servizio insieme a Giovanni Mottura, presidente del CdA di ATAC, Giovanni Mottura, Alberto Zorzan, direttore generale di ATAC, Alberto Zorzan ed il vice president business development Italia di Mastercard, Luca Corti

I numeri ed i vantaggi di Tap&Go

Il servizio Tap&Go registra numeri in costante crescita. Oltre il 20% dei BIT validati in metro viene acquistato con carta, con picchi di oltre 40.000 tap giornalieri. Da quando il servizio è stato inaugurato, a settembre 2019, sono stati effettuati oltre 11 milioni di tap. Oltre a semplificare il pagamento, il servizio è arricchito anche da alcuni vantaggi: la tariffa best fare, applicazione automatica della tariffa più conveniente in base al numero di viaggi effettuati. Esiste inoltre funzionalità di white list, con cui si può acquistare online l’abbonamento mensile sulla carta di pagamento e utilizzarla direttamente per accedere al servizio senza necessità di una tessera Metrebus.