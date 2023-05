Caro bollette e affitti più cari: che aumenti a Roma rispetto al 2022

Non arrivano buone notizie per i cittadini romani sul fronte economico. Il report mensile di Aprile 2023 riguardante l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) evidenzia come il costo della vita nella Capitale sia aumentato in maniera vertiginosa ma ancora più nello specifico registra un altissimo aumento per quanto riguarda la spesa per affitti e bollette negli ultimi dodici mesi.

Che aumento per luce e gas

Il costo degli affitti e delle bollette (dunque acqua, elettricità, gas) nel mese Aprile 2023 registra un +12,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta dell’aumento più vertiginoso per le tasche dei romani, secondo soltanto alla spesa per cibo e bevande analcoliche (+13%). Nello specifico grava sul conto dei cittadini l’aumento di luce e gas, rispettivamente +15,1% e +17,9%. Nessuna variazione invece sulla spesa dell’acqua. Per quanto riguarda gli affitti si registra un +1,6%. Segno negativo per i rifiuti la cui spesa è scesa di 4 punti percentuali.

Rispetto a marzo 2023

Ma come è cambiata la situazione da aprile a marzo 2023? I dati mostrano come la spesa per la casa e le utenze sia leggermente in calo. In generale infatti si registra uno -0,1% nella voce spesa per l’abitazione. Analizzando nel dettaglio si nota nessuna variazione sull’indice del prezzo dell’affitto mentre segnali opposti arrivano dalle utenze. Se infatti la luce registra una netta diminuzione col il suo -11,8% aumenta in maniera esponenziale quello del gas con +13,3%. Anche in questo caso per quanto riguarda la fornitura dell’acqua, non si registra alcuna variazione. Invariato anche la spesa per i rifiuti.

Il podio

Questo è stato lo sguardo nel dettaglio sui dati più in aumento nella Capitale ma più ad ampio raggio a Roma sono diverse le voci della spesa che hanno registrato spese più alte rispetto ad aprile 2022 quando l’indice NIC era pari 109, ora 117,4. L’aumento è su tutto. Come detto capofila la spesa per bevande analcoliche e cibo (+13%), secondo posto per affitti e bollette (+12,7%) mentre completa il podio con un +9,2% la spesa relativa a Servizi ricettivi e di ristorazione che registra un +19,5% sui servizi di alloggio.