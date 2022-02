Ater di Roma: chi è Luca Manuelli il nuovo direttore generale

Il profilo di Luca Manuelli, il nuovo direttore generale dell’Ater di Roma, è quello di un esperto manager. Si è laureato alla Luiss, ha seguito un master in business administration ad Unioncamere e per i successivi 30 anni ha coperto ruoli apicali in aziende come Leonardo Group, Indesit Company and the Italian Railwais.

Un top manager di Ansaldo

L’ultimo incarico svolto è quello di chief digital officer di Ansaldo Energia. E per tutta la sua carriera, pur lavorando di società differenti tra loro, si è dedicato in particolare agli aspetti dell’innovazione e della trasformazione digitale. Il Consiglio d’amministrazione di Ater ha deciso di puntare su di lui per la carica che Andrea Napoletano, trasferendosi in regione come capo di gabinetto, ha lasciato vacante. Anche se, per ora, il passaggio di consegne non è stato formalizzato.

Una scelta contestata

“Il consiglio di amministrazione dell’azienda regionale ha così deciso di sostituire Napoletano, finito a fare il capo di gabinetto di Zingaretti, con un esperto di energia nucleare, Luca Manuelli, che non arriverà prima della fine di questo mese” ha commentato Laura Cartaginese, consigliera regionale della Lega: Una scelta infelice, secondo la leghista, che rischia di lasciare “Ater senza controllo” e che a suo dire si sarebbe potuta evitare puntando su una figura pro tempore.

L'esperienza nel settore dell'edilizia residenziale pubblica

Polemiche sulla nomina del nuovo d.g., nei giorni scorsi, erano state sollevate anche da altri esponenti dell’opposizione in regione Lazio. Le critiche sono arrivate soprattutto per il profilo individuato perché, come ad esempio ha sottolineato il consigliere Massimiliano Maselli, il nuovo direttore generale “un curriculum di tutto rispetto, ma nel settore dell’energia” mentre sarebbe stato più opportuno prendere in considerazione candidati “che avessero maturato esperienza nel campo specifico dell’edilizia residenziale pubblica”.