Il Giubileo sblocca le assunzioni in Anas: tempo indeterminato per 61 lavoratori

Intesa tra la struttura territoriale Anas del Lazio e sindacati: in vista dei lavori che la società del Gruppo FS Italiane che si occupa di infrastrutture stradali dovrà realizzare per il Giubileo 2025, è stata sbloccata l’assunzione a tempo indeterminato di 61 persone.

Anas reclita 61 nuovi lavoratori

Si tratta di 31 ispettori di cantiere che potranno lavorare anche in orario notturno, 13 direttori operativi, 6 direttori lavori, 6 specialist per ponti, infrastrutture e impianti e 5 amministrativi. L’accordo, oltre a regolamentare una nuova modalità di svolgimento del lavoro, consente ai nuovi assunti di mantenere tutte le tutele necessarie nel pieno rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dipendenti Anas vigente, entrando nell’organico aziendale in pianta stabile con un contratto a tempo indeterminato. “Si tratta di un’ottima notizia per le famiglie di chi sarà reclutato e per il territorio romano e laziale” - commentano in una nota di Massimo Carlini, Coordinatore Regionale dell'Anas per la Fit-Cisl Lazio, e di Danilo Orsolini, coordinatore di SAS Fit-Cisl della Struttura territoriale Lazio per Anas.

Le assunzioni di Anas in vista del Giubileo 2025

“Le assunzioni sono finalizzate alla realizzazione di opere previste per il Giubileo 2025, consistenti nella messa in sicurezza e alla manutenzione delle strade comunali di Roma Capitale, oltre che alla riqualificazione delle strade di collegamento. Interventi che, oltre a offrire nuove opportunità di lavoro, sono fondamentali per i cittadini, in quanto miglioreranno le condizioni di mobilità e di traffico”.

L’accordo prevede, nell’arco di sei mesi, un incontro per il monitoraggio della situazione e per l’eventuale individuazione di nuove esigenze. “E’ la prima volta nella storia che viene affidata ad Anas la realizzazione di opere di rilevante importanza che avranno un impatto notevole sulla viabilità del nostro Comune. Siamo ben consci del fatto che il rilancio della Capitale e del territorio passano per l’efficientamento e il miglioramento della viabilità: l’auspicio - concludono i sindacalisti - è quello di proseguire su un un percorso virtuoso, che rilancia l’occupazione e al contempo risponde alle esigenze della collettività”.