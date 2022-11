Assobibe celebra 75 anni

L’evento è stata l’occasione per presentare il libro “L’industria e la filiera delle bevande analcoliche: storia e futuro di un’eccellenza Italia” che ripercorre, attraverso immagini d’epoca e contemporanee, gli ultimi 75 anni di storia dell’industria delle bevande analcoliche, periodo in cui le imprese hanno deciso di riunirsi all’interno dell’Associazione per operare congiuntamente e costruire progetti condivisi su cui lavorare per costruire il futuro del comparto. Alla serata hanno partecipato esponenti istituzionali oltre quelli della filiera delle bevando analcoliche.

Giangiacomo Pierini presidente di Assobibe ha dichiarato: "75 anni sono un traguardo importante che sottolinea quanto le aziende del settore siano attive come comunità, unite nel custodire e promuovere ricette della nostra tradizione e costante attenzione ad innovare le ricette come anche nelle aranciate. Il comparto rappresenta imprese di ogni dimensione, medie e piccole, localizzate su tutto il territorio nazionale che contribuiscono a valorizzare il nostro Paese portando le eccellenze del Made in Italy sulle tavole di tutto il Mondo. Questa serata vuole festeggiare i 75 di ASSOBIBE ma anche e soprattutto le persone che ogni giorno e a vario titolo mettono tutta la loro passione, il know how e le competenze per dare vita prodotti unici”.