A Roma non ci sono più artigiani. In 10 anni ne sono spariti più di 300mila

In dieci anni sono spariti 318mila artigiani. Un numero destinato a salire perché, dati alla mano, non c’è più ricambio generazionale. Parliamo di quei mestieri che si imparano soprattutto sul campo e che vengono tramandati di generazione in generazione. Senza giovani, però, diventa tutto più difficile. L’Inps ha reso noti i risultati dell’indagine dell’osservatorio dei lavoratori autonomi, utilizzando i dati relativi agli artigiani iscritti al relativo fondo pensionistico. Fabbri, falegnami, parrucchieri, fornai, saldatori: mestieri che si stano perdendo in tutta Italia, Roma compresa.

Sempre meno artigiani a Roma

Il crollo del numero di artigiani iscritti all’Inps è stato inesorabile. Si è passati da 1.775.373 del 2014 1.456.918 dello scorso anno. In dieci anni, quindi, sono spariti 318.455 artigiani solo tra Roma e provincia. È calato anche il numero medio annuo di iscritti: da 1.693.386 a 1.419.369, con un meno 274.016. Gli uomini sono in grande maggioranza. Nel 2023 c’erano 54.263 artigiani maschi e 12.267 donne. Inoltre, dal 2014 al 2023 si registrano 10.685 titolari in meno di imprese artigiane.

Sempre meno i giovani

Non c’è ricambio generazionale, anzi. I giovani sono sempre di meno mentre aumentano i lavoratori over 70. Tanto per fare un esempio, nel 2014 c’erano 65 artigiani under 19 e 2.848 over 70. Nel 2023, gli under 19 sono appena 5 mentre è cresciuto quello dei più anziani, 3.507.

Andando a vedere le tabelle per fasce d’età, più passano gli anni e più aumentano gli artigiani anziani. Di verso opposto, invece, il dato dai 45 anni in giù. Una fotografia che racconta anche di un’eredità culturale che rischia di perdersi e che abbiamo raccontato già nella sezione Dossier con il reportage a puntate “Mest(ieri)”.

Economia in crisi

Questi dati dell’Inps non fanno che confermare un trend al ribasso dell’economia romana. Nella Capitale e non solo le aziende non riescono più a trovare saldatori, fabbri, falegnami o macellai. Da dicembre 2019 a mrzo 2024, solo a Roma, hanno chiuso 4.347 attività commerciali tra librerie, negozi di arredamento, profumerie ed alimentari .

“Il Giubileo deve essere anche un'opportunità per condividere e coinvolgere scelte e obiettivi con rappresentanze produttive della città come gli artigiani e le piccole imprese – ha dichiarato, in una nota, il presidente della commissione Giubileo di Roma, Dario Nanni, partecipando all'incontro con la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Roma – l’anno giubilare, grazie alla trasformazione della città, servirà per avere impatti positivi in termini di sviluppo e di crescita per le imprese, che sono un'importante risorsa per l'economia cittadina e per lo sviluppo sostenibile di Roma”.